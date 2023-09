Wochenausblick: DAX – Zinsentscheidungen sind verdaut. Ifo- und Inflationsdaten stehen an.

Der DAX® gab die Gewinne der Vorwoche in der zurückliegenden Woche wieder ab und schloss auf Höhe der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Durchschnittsmarke von 15.549 Punkten. Vor diesem Hintergrund könnte die kommende Wochen richtungsweisend werden. Gleichwohl werde die Märkte im Wochenverlauf auch Impulse aus der Wirtschaft erhalten. So wird der ifo-Index und Inflationsdaten veröffentlicht. Darüberhinaus werden einige Notenbänker Reden halten und möglicherweise Indizien für den Zinskurs liefern.

An den Anleihemärkte zeigten sich im Wochenverlauf teils kräftige Schwankungen. Zum Wochenschluss hat sich die Lage jedoch etwas beruhigt. Die Renditen 2- und 10jähriger Staatspapiere haben sich also von ihrem jüngsten Hoch distanziert. Dennoch ist das Zinsniveau weiterhin hoch und der Zinstrend aufwärtsgerichtet. Edelmetalle präsentierten sich derweil robust. Der Goldpreis pendelte im Wochenverlauf zwischen 1.920 und 1.940 US-Dollar und der Preis für eine Feinunze Silber schob sich bis auf 23,60US-Dollar nach oben. Nach drei Wochen mit Kursgewinnen legte der Ölpreis gemessen am Barrel Brent Crude Oil in der abgelaufenen Woche eine Pause ein und pendelte zwischen 92,20 und knapp 96 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

In der zurückliegenden Woche standen Gesundheitsaktien wie Beiersdorf, Fresenius und Siemens Healthineers auf den Einkaufszetteln der Anleger. Mit einem nennenswerten Wochenplus gingen auch BMW und Vonovia am Freitag aus dem Handel. Die Mehrheit der DAX®-Mitglieder verbuchte jedoch Verluste. Drastische Kurseinbrüche gab es bei Deutsche Post, MTU Aero Engines, Sartorius und Zalando zu beobachen. In der zweiten Reihe stellten sich unter anderem Scout24 und United Internet gegen dem Markttrend und schlossen im Vergleich zur Vorwoche mit einem Kursgewinn. Am Ende der MDAX®-Performanceliste fanden sich Evotec, Jenoptik und Talanx, die bis zu 14 Prozent gegenüber der Vorwoche einbüßten.

In der kommenden Woche werden Hornbach, H&M, KWS, Nike und Verbio Vereinigte Bioenergie Quartalszahlen veröffentlichen. Totalenergies und Vonovia laden jeweils zum Investorentag.

Wichtige Termine

MONDAY SEPTEMBER 25, 2023

ECB’s Villeroy speaks at conference in Paris

Germany-Ifo Index

ECB President Lagarde speaks

ECB board member Schnabel speaks

TUESDAY SEPTEMBER 26, 2023

Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari participates in event with University of Pennsylvania’s Wharton School

ECB chief economist Lane speaks

Philadelphia Federal Reserve Bank issues monthly Nonmanufacturing Business Outlook Survey

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Consumer confidence

Federal Reserve’s Bowman gives welcome remarks on rental housing affordability

WEDNESDAY SEPTEMBER 27, 2023

Germany-GfK consumer confidence

ECB bank supervisor Enria speaks

United States-Durables

THURSDAY SEPTEMBER 28, 2023

Spain-Inflation Prelim

Spain-Retail Sales

ECB bank supervisor Enria speaks

German economic institutes present their fall forecast

Euro Zone-Sentiment

Bank of England’s Hauser speaks on liquidity tools

Germany-Inflation Prelim

United States-GDP Final

United States-Initial Jobless Claims

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee speaks at Peterson Institute

United States-Pending homes

Federal Reserve’s Cook gives closing remarks at Fed Minorities in Banking Forum

Federal Reserve Chair Powell hosts hybrid town hall with U.S. educators

FRIDAY SEPTEMBER 29, 2023

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks on economy and job market

Germany-Import Prices

Germany-Retail Sales

France-Inflation Prelim

Germany-Unemployment

Euro Zone-flash inflation

New York Federal Reserve Bank President Williams participates in regional economic briefing

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.628/15.695/15.743/15.816/15.868/15.957/16.043/16.117 Punkte Unterstützungsmarken: 14.464/14.802/15.078/15.451 Punkte Der DAX® riss zum Handelsstart ein Gap nach unten und fing sich erst bei 15.451 Punkten. Einige Bullen nutzten den schwachen Start, um Positionen aufzubauen. Die Investoren blieben mehrheitlich jedoch weiterhin zurückhaltend. Die Unterstützungsmarke bei 15.451 Punkten reicht bis in den März diesen Jahres zurück. Wird das Level verletzt droht eine nachhaltige Trendwende und eine Konsolidierung bis 15.078 Punkte. Unter strenger Beobachtung steht zudem die 200-Tage-Durchschnittslinie, die aktuell bei 15.549 Punkten verläuft. Auf der Oberseite hat der Index Luft bis 15.628 Punkte. Wird diese Marke überwunden könnten weitere Kaufsignale folgen. Bis dahin muss jedoch mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung gerechnet werden. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 13.03.2023 –22.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 23.09.2018 – 22.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 245,24 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC714R 236,16 14.500 31.000 21.06.2024 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.09.2023; 17:30 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 11,48 12.460,009191 14.017,51034 5 Open End DAX® HC01QX 9,12 14.017,350355 14.796,715035 10 Open End DAX® HC0558 6,85 14.536,464076 15.055,415844 15 Open End DAX® HC8E7T 2,11 14.951,755053 15.262,751558 25 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.09.2023; 17:30 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 5,24 18.686,814089 17.130,202475 -5 Open End DAX® HC8E76 11,97 17.129,472925 16.350,081907 -10 Open End DAX® HC6WGY 9,89 16.610,359204 16.090,454961 -15 Open End DAX® HC8E7N 11,79 16.195,068227 15.884,122917 -25 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.09.2023; 17:30 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

