OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH / Markteinführung in Vietnam: Skoda Auto ...

Markteinführung in Vietnam: Skoda Auto erreicht wichtigen Meilenstein bei der Internationalisierung (FOTO) Mladá Boleslav/Hanoi (ots) - - Skoda Auto lud gemeinsam mit dem lokalen Vertriebs- und Produktionspartner Thanh Cong Group (TC Group) zur Feier seines Markteintritts in Vietnam ein - Am 25. September startet mit Eröffnung des landesweit ersten Skoda Autohauses in Hanoi der Verkauf importierter Fahrzeuge; die lokale CKD-Produktion beginnt 2024 - Vietnam bietet das größte Wachstumspotenzial der Region und ist für das Unternehmen das strategische Tor zu den ASEAN-Staaten sowie der erweiterten indopazifischen Region Skoda Auto hat mit dem heutigen Eintritt in den vietnamesischen Markt einen wichtigen Schritt in seiner Internationalisierungsstrategie vollzogen. Das Unternehmen beging dieses Ereignis zusammen mit Vertretern der vietnamesischen und tschechischen Regierung sowie dem lokalen Vertriebs- und Produktionspartner von Skoda, der TC Group, im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung. Skoda Auto geht von einem raschen Ausbau des Händlernetzes auf 30 Partner und einem jährlichen Absatzpotenzial von über 40.000 Einheiten nach 2030 aus. Die ersten Modelle werden aus Europa importiert, beginnend mit Karoq und Kodiaq. Die lokale CKD-Produktion, die bereits im kommenden Jahr anlaufen soll, nutzt Synergien, die sich aus der Nähe des Landes zu Indien ergeben. Skoda sieht Vietnam als Tor zur vielversprechenden ASEAN-Region. Skoda Auto Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer sagt: "Wir freuen uns darauf, im schnell wachsenden vietnamesischen Markt mit seiner dynamischen Wirtschaft Fuß zu fassen und eine neue Kundengruppe zu erschließen. Damit gehen wir den nächsten Schritt und unsere Internationalisierungsstrategie nimmt weiter Fahrt auf. Wir stärken die Präsenz unserer Marke in der ASEAN-Region signifikant und nutzen mit dem Marktstart in Vietnam die Synergien zwischen unseren beiden Schlüsselmärkten Indien und Europa deutlich stärker. Schon während der Vorbereitungen hat sich gezeigt, dass wir mit TC Motor einen hervorragenden Partner für die Produktion und den Vertrieb unseres attraktiven Modellportfolios an der Seite haben. Ich freue mich auf eine gemeinsame, erfolgreiche Zukunft." Martin Jahn, Skoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagt: "Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Skoda Auto. Mit dem Markteintritt in Vietnam stärken wir unsere Position in der Automobilindustrie weltweit. Wir haben eine klare Strategie, ambitionierte Ziele und mit TC Motor einen starken lokalen Partner. Mittelfristig planen wir vor Ort mit 30 Vertragspartnern und der Montage von 30.000 Fahrzeugen auf Basis von CKD-Kits. Nach 2030 wollen wir ein jährliches Absatzniveau von mehr als 40.000 Fahrzeugen erreichen. Wir unterstreichen damit das klare Bekenntnis zu unseren Kunden in Vietnam und dem Ziel, uns auf dem dortigen Markt als feste Größe zu etablieren." Skoda Auto begeht Markteintritt mit feierlichem Event und plant, Händlernetz auszuweiten Im Rahmen der Veranstaltung stellte der tschechische Automobilhersteller die in Kvasiny produzierten SUV-Modellreihen Karoq und Kodiaq vor, mit denen er in den lokalen Markt startet. Beide Modelle sind ab dem 25. September im landesweit ersten Skoda Showroom in Hanoi erhältlich. Weitere Vertriebshändler in Zentral- und Südvietnam werden folgen. Ziel ist es, das Händlernetz bis 2025 auf 20 und bis 2028 auf 30 Betriebe zu erweitern. Erste Importmodelle aus Europa noch im Jahr 2023, lokale CKD-Produktion ab 2024 Skoda hat einen klar definierten Fahrplan für den vietnamesischen Markt und wird seine Modellpalette entsprechend den Kundenwünschen erweitern. Mittelfristig sollen die Modelle Octavia und Superb nach Vietnam importiert werden. Darüber hinaus wird das Unternehmen auch seine vollelektrische Enyaq-Familie anbieten, um der wachsenden Nachfrage der vietnamesischen Verbraucher nach Elektrofahrzeugen gerecht zu werden. Ab der zweiten Jahreshälfte 2024 wird Skoda die großen Synergien in der Region nutzen. Dann exportiert der Automobilhersteller die ersten Einheiten des Kushaq in CKD-Bausätzen (Completely Knocked Down) aus dem indischen Werk in Pune nach Vietnam, wo sie montiert werden. 2025 soll der Slavia folgen. Eine Fertigungslinie im Viet Hung Industrial Park in der Provinz Quang Ninh durch den lokalen Partner TC Group ist bereits im Bau. Je nach Marktentwicklung ist geplant, die Produktion auszuweiten und nach 2027 jährlich 27.000 Fahrzeuge zu fertigen. Großes Wachstumspotenzial und erwartete Auslieferungen von über 40.000 Einheiten pro Jahr bis 2030 Der vietnamesische Automobilmarkt ist hochdynamisch. Gegenwärtig ist der Markt der viertstärkste in Südostasien. Mit nur 38 Fahrzeugen pro 1.000 Einwohnern bei einer Bevölkerungszahl von rund 100 Millionen Menschen und angesichts des zu erwartenden Wirtschaftswachstums entwickelt sich Vietnam darüber hinaus zum Land mit dem höchsten Wachstumspotenzial in der Region. Die Marke rechnet mittelfristig mit einem jährlichen Absatz von 30.000 Einheiten und mit einem Anstieg auf über 40.000 Einheiten nach 2030. Die Kapazitäten im Viet Hung Industrial Park - in welchem sich das zur TC Group gehörende Werk befindet - bieten das Potenzial, um die Produktion künftig auszuweiten, sodass Skoda Modelle in die gesamte ASEAN-Region exportiert werden könnten. 