WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. Oktober 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 10. Oktober 2023

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 27. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach, Q2-Zahlen 07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pressekonferenz) 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen DEU: Suse, Bekanntgabe des Ergebnisses des Übernahmeangebots durch EQT FRA: Totalenergies, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHI: Industriegewinne 08/23 08:00 DEU: Gfk-Verbrauchervertrauen 10/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 09/23 10:00 EUR: Geldmenge M3 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun 13:00 DEU: Wirtschaftstag der Volksbanken und Raiffeisenbanken: «Ideen für neue Wege: Deutschland trotzt den Krisen» u.a. mit Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz, IBM-Deutschland-Geschäftsführerin Christine Rupp und Bundespräsident a.D. Joachim Gauck 14:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag mit Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Arbeitsminister Hubertus Heil ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 28. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Accenture, Q4-Zahlen 09:30 USA: Philip Morris, Investor Day 15:30 GBR: Diageo, Hauptversammlung 22:15 USA: Nike, Q1-Zahlen DEU: Verbio, Capital Markets Day DEU: Vonovia, Capital Marktes Day DEU: Borussia Dortmund, Jahreszahlen (endgültig) TERMINE KONJUNKTUR 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 09/23 09:00 SPA: Verbraucherpreise 09/23 10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg, Hessen 09/23 10:00 ITA: Industrie- und Verbrauchervertrauen 09/23 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 09/23 11:00 EUR: Industrie- und Verbrauchervertrauen 09/23 14:00 DEU: Verbraucherpreise 09/23 14:30 USA: BIP Q2/23 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Hausverkäufe 08/23 17:00 USA: Kansas City Fed Verarbeitende Industrie 09/23 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg 09/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun 12:30 DEU: Immobiliensymposium Dekabank 14:30 DEU: Pressekonferenz zur Energieministerkonferenz unter dem Vorsitz von Sachsen-Anhalt 18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft des Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 29. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 NLD: Aegon, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitsmarktdaten 08/23 01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 09/23 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 08/23 01:50 JPN: Industrieproduktion 08/23 08:45 FRA: Erzeuger- und Verbraucherpreise 09/23 08:45 FRA: Konsumausgaben 08/23 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 09/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/23 11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/23 14:30 USA: Handelsbilanz 08/23 14:30 USA: Einzelhandel, Lagerbestände 08/23 14:30 USA: Konsumausgaben 08/23 15:45 USA: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 09/23 16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 09/23 SONSTIGE TERMINE 17:00 DEU: Erster Bürgerrat zur Ernährungspolitik nimmt Arbeit auf ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 02. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 14:00 DEU: Hapag-Lloyd tauft «Berlin Express», das bislang größte Containerschiff unter deutscher Flagge TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan-Bericht Q3/23 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex 09/23 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex 09/23 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex 09/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex 09/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Einkaufsmanagerindex 09/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 08/23 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 08/23 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex 09/23 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex 09/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 08/23 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 09/23 SONSTIGE TERMINE USA: Geplanter Prozessbeginn gegen den Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN USA: Auto-Absatz 09/23 TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Haushaltssaldo 08/23 SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 08/23 TERMINE KONJUNKTUR 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 09/23 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 09/23 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 09/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 09/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 09/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP-Defizit Q2/23 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 09/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 08/23 11:00 EUR: Erzeugerpreise 08/23 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 09/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 08/23 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Index 09/23 SONSTIGE TERMINE 19:00 DEU: Podiumsdiskussion zum Thema «Welche Zukunft hat das Auto? - VW- und Porsche-Chef Oliver Blume im Gespräch». Mit dem Vorstandsvorsitzenden beider Unternehmen sprechen die Chefredakteure der Stuttgarter Zeitung, Joachim Dorfs, und der Stuttgarter Nachrichten, Christoph Reisinger. DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q3-Neugeschäft 14:00 DEU: GFT (Capital Markets Day) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Handelsbilanz 08/23 08:45 FRA: Industrieproduktion 08/23 09:30 DEU: S&P-Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 09/23 10:30 GBR: S&P-Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 09/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Handelsbilanz 08/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Eröffnung der Konferenz «Best of Blockchain» mit Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN CHE: Givaudan, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 08/23 08:45 FRA: Handelsbilanz 08/23 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 08/23 14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 09/23 21:00 USA: Konsumentenkredite 08/23 SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: OMV, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Industrieproduktion 08/23 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker 11:45 NOR: Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften werden verkündet ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 18:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen DEU: Daimler Truck stellt batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw vor USA: United Airlines, Sustainability Investor Event USA: HP Inc., Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Leistungsbilanz 08/23 10:00 ITA: Industrieproduktion 08/23 16:00 DEU: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 08/23 SONSTIGE TERMINE --- ----------------------------------------------------------------------------------------

