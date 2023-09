COVESTRO - Potenzielle Kaufkurse erreicht?

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 51,380 € (XETRA)

Die Covestro-Aktie fiel im September 2022 auf die Unterstützung bei 27,94 EUR zurück. Dort drehte der Wert nach oben und kletterte zunächst auf 44,10 EUR nach oben.

Nach einer Korrektur auf die Unterstützungszone zwischen 35,76 EUR und 33,89 EUR drehte die Aktie Ende Mai wieder nach oben. Mit einsetzenden Übernahmegerüchten schoss die Aktie im Juni an das Abwärtsgap vom 24. Februar 2022 zwischen 50,18 EUR und 52,00 EUR nach oben. Am 08. September kam es zum Ausbruch. Der Wert durchbrach dabei auch den Abwärtstrend seit Hoch aus dem März 2021. Nach einem Hoch bei 54,08 EUR setzten Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie fiel am Freitag auf den gebrochenen Abwärtstrend und damit auch auf die durchbrochene Widerstandszone durch das erwähnte Gap zurück.

Kaufwelle möglich

Die Covestro-Aktie könnte in den nächsten Tagen zu einem Sprint in Richtung 57,10 EUR und damit an eine potenzielle obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit September 2022 ansteigen. Später wären aus charttechnischer Sicht sogar Gewinn gen 63,24 EUR möglich.

Sollte der Wert allerdings unter 50,18 EUR abfallen, dann könnte es zu einem Rücksetzer gen 46,36/08 EUR oder sogar 44,10 EUR kommen.

Fazit: Aus rein charttechnischer Sicht ist das Chartbild der Covestro-Aktie auf Sicht von mehreren Tagen bis wenigen Wochen klar bullisch. Meldungen im Zusammenhang mit der möglichen Übernahme durch den Ölkonzern Adnoc aus Saudi-Arabien können aber charttechnische Aspekte dominieren.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)