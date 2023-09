Aqara bringt Doppelrelaismodul zur Automatisierung elektrischer Geräte auf den Markt

Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Produkten, gab heute die Verfügbarkeit des Doppelrelaismoduls T2 bekannt, der jüngsten Ergänzung seines Relais-Portfolios. Mit seiner kompakten Bauweise zur Verwendung in verschiedenen Wandsteckdosen ist dieses Zwei-Kanal-Relais eine vielseitige, nachrüstbare Lösung zur Steuerung und Automatisierung einer großen Bandbreite elektrischer Geräte wie Beleuchtung, motorisierte Fensterabdeckungen, Warmwasserboiler, Garagentore, elektrische Heizungen und vieles mehr. Das Doppelrelaismodul ist ab sofort in den Aqara Amazon Brand Stores in Nordamerika (USA, Kanada) und Europa (Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Großbritannien) sowie bei ausgewählten Aqara-Händlern weltweit1 erhältlich.

Dieses Zwei-Kanal-Relais wird mit Wechsel- oder Gleichstrom2 betrieben und unterstützt sowohl stromführende als auch potenzialfreie Kontaktmodi. Dank seiner Vielseitigkeit können Benutzer vorhandene herkömmliche Elektrogeräte in ihre Smart-Home-Konfiguration integrieren. Er unterstützt nicht nur stromführende Anwendungsfälle wie Steckdosen und Schalter (z. B. Schalter für Leuchten, Ventilatoren und Rollläden), sondern ermöglicht dank des Interlock-Modus auch eine zuverlässige Steuerung von bidirektionalen Motoren wie Rohrrollladenmotoren. Das Relaismodul T2 bietet auch einen potenzialfreien Kontaktmodus mit Impuls- und Ein-/Aus-Schaltung, der zur Steuerung von elektrischen Geräten und Vorrichtungen wie Garagentoren, Boilern und mehr geeignet ist.

Das Relaismodul T2 basiert auf Zigbee 3.0 und unterstützt nicht nur Matter-over-Bridge, sondern ist auch mit wichtigen Plattformen wie Apple Home, Amazon Alexa und Google Home3 kompatibel. Es ermöglicht die Steuerung elektrischer Geräte über eine Remoteverbindung oder Zeitpläne, Sprachassistenten, individuell anpassbare Szenarien und Automatisierungen. Darüber hinaus senkt das Zigbee-Protokoll den Energieverbrauch des Relais während der Inaktivität und verbessert seine Reaktionsfähigkeit. Es dient auch als Repeater des Zigbee-Netzwerks und erhöht dessen Zuverlässigkeit.

Mit dem Relaismodul T2 hat der Nutzer die Möglichkeit, den Stromverbrauch zu Hause zu überwachen und zu steuern oder Aqara Home-Automatisierungen basierend auf dem Stromstatus auszulösen, z. B. den Ein- und Ausschaltstatus der Beleuchtung4. Es eröffnet neue Möglichkeiten für die Hausautomation. Zusätzlich bietet das Relaismodul Sicherheitsfunktionen wie einen Überhitzungsschutz, einen Überlastungsschutz und eine konfigurierbare Leistungsbegrenzung für einen sorgenfreien Betrieb.

Weitere Informationen über das Doppelrelaismodul T2 finden Sie auf unserer Website.

Die Produktverfügbarkeit kann je nach Vertriebskanal variieren und wird laufend aktualisiert. Es wird empfohlen, sich bei den regionalen Einzelhändlern nach der konkreten Verfügbarkeit zu erkundigen. Das Doppelrelaismodul T2 unterstützt 24 V Gleichstrom und höher. Die Matter-Kompatibilität des Doppelrelaismoduls T2 setzt einen Matter-kompatiblen Aqara-Hub (z. B. Aqara Hub M2, Hub M1S/M1S Gen 2, Hub E1 oder Camera Hub G3) voraus und kann sich zum Zeitpunkt der Markteinführung in der Beta-Phase befinden. Die Energieüberwachungsfunktion und die Leistungsautomation sind nur dann möglich, wenn das Relais mit Wechselstrom betrieben wird. Beide Funktionen stehen exklusiv für Aqara Home und nicht für Plattformen von Drittanbietern zur Verfügung.

