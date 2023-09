MOGAS Systems & Consulting bietet sichere und zuverlässige Modullösungen für Schwerölraffination

MOGAS Industries, Inc. (MOGAS) stellt mit Stolz die neuesten technischen Errungenschaften für die Schwerölraffination vor. Die Modulareinheiten (Module) von MOGAS Systems & Consulting (MS&C) sind voll funktionstüchtig und in vielen Verarbeitungsanlagen einsatzbereit.

Module sind eine günstige Wahl im Vergleich zu herkömmlichen (vor Ort) errichteten Raffinationseinheiten, die vor Ort aufgebaut werden, in vielen Fällen teurer sind und aufgrund von Rohrleitungen, Schweißteilen, Armaturen und anderen Teilen übermäßige zusätzliche Baukosten mit sich bringen. Das schlanke Design der Module von MS&C bietet Betreibern zahlreiche Vorteile, darunter niedrigere Kapital- und Betriebskosten (CAPEX und OPEX).

MOGAS produzierte kürzlich fünf Moduleinheiten für den Hochdruckabbau für eine Rückstand-Upgrade-Anwendung, die die Betriebsrisiken für das Personal reduzieren und die Verarbeitungsfähigkeiten der Anlage rationalisieren. Module sind zudem sicherer als herkömmliche Baueinheiten, da sie weniger Einzelteile aufweisen und die Betriebsrisiken für das Wartungspersonal durch automatisierte Programmierung reduzieren. Zu den wichtigsten Designoptionen gehört das patentierte MOGAS Y-Ventil, das Totzonen beseitigt, um sicherzustellen, dass die Verarbeitungsflüssigkeit kein Koks bilden und wichtige Bauteile erstarren lassen kann. Je nach Anwendung können maßgeschneiderte Moduldesigns auch mit Entschlackungs- und Spüloptionen ausgestattet werden.

MS&C-Module sind in diversen Konfigurationen erhältlich, einschließlich Designs für Filterung, Wärmetauscher, Entspannung und Pumpeneinheiten. MS&C-Module umfassen Standardgarantien auf Bauteile sowie eine LEISTUNGSGARANTIE, um sicherzustellen, dass die Einheit für einen vorgegebenen Zeitraum wunschgemäß funktioniert, so dass Betreiber sich darüber keine Sorgen zu machen brauchen.

Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von MS&C erhalten Sie auf unserer Website: https://www.mogas.com/modules

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte telefonisch an MOGAS Industries unter der Rufnummer 281.449-0291 oder per E-Mail an: marketing@mogas.com

Über MOGAS Systems & Consulting

MOGAS Systems & Consulting (MS&C), eine Marke von MOGAS Industries, bietet vorgefertigte Ventilsysteme als Moduleinheiten (Skids) für Verarbeitungsanlagen. Im Laufe von mehr als fünf Jahrzehnten Erfahrung mit maßgeschneiderten MOGAS-Lösungen hat unsere bewährte Technologie und Expertise zu Partnerschaften mit EPCs, Technologielizenzgebern und Endnutzern geführt.

MOGAS Industries, Inc. Rajan Luthra, VP Sales, Marketing and Technology rluthra@mogas.com