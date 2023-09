Tagesausblick für 27.09.: DAX bleibt unter Druck. Öl volatil auf hohem Niveau.

Die Aktienmärkte setzten ihren Abwärtstrend heute fort. Anhaltende Konjunktur- und Zinssorgen drücken auf die Stimmung. So tauchte der DAX® im frühen Handel bereits auf 15.270 Punkte. Im weiteren Verlauf ging es zeitweise sogar auf 15.222 Punkte nach unten. Der Index bleibt damit technisch angeschlagen. In der zweiten Wochenhälfte werden noch Inflationszahlen veröffentlicht. Die Anleger dürften somit in den nächsten Tagen weiterhin zurückhaltend agieren.

An den Anleihemärkte blieb die Lage angespannt. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen setzte sich im Bereich von 2,8 Prozent fest. Die Renditen vergleichbarer US-Papiere erreichte mit 4,54 Prozent den höchsten Stand seit Oktober 2007. Die Entwicklungen am US-Anleihemarkt setzte Edelmetalle wie Gold und Silber unter Druck. Dabei sank der Goldpreis zeitweise unter 1.905 US-Dollar. Die Notieruingen am Ölmarkt präsentierten sich derweil volatil. So sank der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil im frühen Handel auf 92 US-Dollar und drehte im weitere

Unternehmen im Fokus

Bei den Einzelwerten fielen unter anderem die Aktien von Airbus, Hannover Rück und Münchener Rück. auf. Der Flugzeugbauer erhielt von AirFrance KLM einen Auftrag über 50 A350 Flugzeuge. Die beiden Rückversicherer profitieren vom hohen Zinsniveau und einer starken Nachfrage nach ihren Produkten. Im Rahmen des jüngsten Branchentreffens in Monte Carlo wurden auch weitere Preiserhöhungen in Aussicht gestellt. Konjunktursorgen treffen hingegen vor allem Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz und VW sowie Chemiekonzerne wie BASF und Lanxess. VW meldete heute, dass die Produktion in Dresden und Zwickau für zwei Wochen zurückzufahren wird. Die angespannte Lage an den Anleihemärkten belastet zudem Immobilientitel wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia.

Morgen werden H&M und KWS Saat Quartalszahlen veröffentlichen. Totalenergies lädt zum Investorentag und Meta Platforms zur AR/VR-Tech-Konferenz.

Wichtige Termine

Germany-GfK consumer confidence

ECB bank supervisor Enria speaks

United States-Durables

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.406/15.451/15.628/15.695/15.743/15.816/15.868/15.957/16.043 Punkte Unterstützungsmarken: 14.464/14.802/15.078/15.222 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach unten und drehte bei 15.261 Punkten wieder nach oben. Im weiteren Verlauf bewegte sich der Index zwischen 15.270 und 15.360 Punkten. Im späten Handel zeigten sich jedoch erneut die Bären und drückten den Leitindex zeitweise auf 15.222 Punkte. Der Abwärtstrend ist somit weiter intakt. Zwar gibt es erste Anzeichen eines überverkauften Status. Die Bullen zögern jedoch noch. Kippt der DAX® unter 15.222 Punkte droht eine weitere Verkaufswelle bis 15.078 Punkte. Erste Kaufsignale gibt es frühestens oberhalb von 15.451 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 17.02.2023 – 26.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 27.09.2018 – 26.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 240,78 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC714R 229,70 14.500 31.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.09.2023; 17:15 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 10,44 12.326,886254 13.867,747036 5 Open End DAX® HC01QX 7,50 13.867,588761 14.638,626696 10 Open End DAX® HC0558 5,07 14.381,156263 14.894,563542 15 Open End DAX® HC9791 2,86 14.792,010264 15.099,684077 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.09.2023; 17:15 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 5,73 18.487,16387 16.947,18312 -5 Open End DAX® HC8E76 14,25 16.946,461364 16.175,397372 -10 Open End DAX® HC6WGY 12,76 16.432,893862 15.918,544284 -15 Open End DAX® HC8E7N 17,61 16.022,03986 15.714,416695 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.09.2023; 17:15 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

