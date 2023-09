EQS-Adhoc: Vita 34 AG: Eine Tochtergesellschaft von Vita 34, FamiCordTx, wird eine Klage gegen einen US-Lizenzgeber anstrengen

EQS-Ad-hoc: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Rechtssache

Vita 34 AG: Eine Tochtergesellschaft von Vita 34, FamiCordTx, wird eine Klage gegen einen US-Lizenzgeber anstrengen



Offenlegung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Eine Tochtergesellschaft von Vita 34, FamiCordTx, wird eine Klage gegen einen US-Lizenzgeber anstrengen Leipzig [27.09.2023] - Die Polski Bank Komórek Macierzystych ("PBKM"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Vita 34 AG, gab am 2. Januar 2020 bekannt, dass die PBKM-Tochtergesellschaft FamiCordTx S.A. eine Vereinbarung über den Erwerb einer exklusiven Lizenz zur Nutzung der CAR-T-Technologie ("CAR-T-Lizenz") von einem US-amerikanischen Biotechnologieunternehmen ("Lizenzgeber") abgeschlossen hat. Auf der Grundlage dieser Lizenz beabsichtigte FamiCordTx, ein Projekt zur Vermarktung einer Krebsimmuntherapie ("Projekt") zu entwickeln. FamiCordTx hat Informationen erhalten, dass der Lizenzgeber die CAR-T-Lizenz nicht in dem für das Projekt erforderlichen Umfang an FamiCordTx vergeben kann. FamiCordTx (zusammen mit der PBKM, die dem Lizenzvertrag am 12. Mai 2020 beigetreten ist) hat heute beschlossen, eine Klage gegen den Lizenzgeber einzureichen. FamiCordTx und PBKM werden alle rechtlichen Schritte sowohl im Rahmen des Lizenzvertrags mit dem Lizenzgeber als auch nach geltendem US-Recht unternehmen, um ihre Rechte durchzusetzen, einschließlich möglicher Schadensersatzforderungen in weiteren Schritten. Es gibt alternative Technologien, die FamiCordTx nutzen kann, um das oben erwähnte Projekt zur Vermarktung einer Krebsimmuntherapie zu entwickeln. FamiCordTx befindet sich in Gesprächen mit relevanten Parteien, einschließlich des Lizenzgebers, um Vereinbarungen zur Nutzung solcher Technologien zu schließen. Sollte FamiCordTx nicht in der Lage sein, die CAR-T-Lizenz durch eine alternative Technologie zu ersetzen, muss FamiCordTx diese Technologie selbst entwickeln, was zusätzliche Finanzmittel erfordert und die Entwicklung der CAR-T-basierten Technologie verzögern wird. Meldepflichtige Person: Jakub Baran (Vorstandsvorsitzender)



