Mercedes-Benz Group - Drohendes Doppeltop

In den letzten beiden Jahren hat die Mercedes-Aktie immer wieder wichtige Hochpunkte bei rund 77 EUR ausgeprägt. Übergeordnet sind diese Hürden zudem Teil eines noch viel bedeutenderen Widerstandsbandes bei rund 80 EUR, welches sich bis in das Jahr 1998 zurückverfolgen lässt. In der Konsequenz entsteht auf diesem Niveau ein wirklich wichtiger charttechnischer Deckel. Aktuell droht der Autotitel – definiert durch die Hochs vom März und Juni – auf dieser Basis ein klassisches Doppeltop auszuprägen. Das Maitief bei 64,51 EUR definiert dabei die Nackenlinie der möglichen oberen Umkehrformation (siehe Chart). Entsprechend würde ein Bruch dieser Bastion ein Abschlagspotenzial von fast 12 EUR aktivieren, zumal auch die trendfolgenden Indikatoren (z. B. MACD und Relative Stärke nach Levy) ebenfalls zur Vorsicht mahnen. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Abschlagspotenzials definiert die 200-Wochen-Linie (akt. bei 56,17 EUR) – verstärkt durch das Tief vom Juli 2021 (56,34 EUR) – eine massive Unterstützung. Um die Gefahr einer Topbildung zu bannen, ist dagegen ein Spurt über das Septemberhoch bei 69,50 EUR vonnöten.

Mercedes-Benz Group (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Mercedes-Benz Group

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

