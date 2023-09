Die meistgehandelten Produkte: Erwarten die Anleger eine Bodenbildung beim DAX?

Zum Start in den Handelstag verlor der DAX® weiter an Punkten, konnte diese Verluste zur Mittagszeit aber wieder aufholen. Es bleibt daher weiter fraglich, ob der DAX® heute den sechsten Verlusttag in Folge erleiden wird oder nicht. Die meistgehandelten Produkte der EUWAX zeigen, dass sich die Anleger uneinig darüber sind, ob Bullen oder Bären in der Zukunft die Oberhand erlangen werden. Verglichen mit gestern sehen wir aber deutlich mehr gehandelte DAX® Call-Optionsscheine, ein Indiz, dass einige Anleger beim DAX® eine Bodenbildung erwarten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC2XNK 3,94 15218,50 Punkte 14860,426687 Punkte 38,68 Open End NASDAQ-100 ® Put HC73GA 24,65 14580,159287 Punkte 17164,816689 Punkte 5,61 Open End DAX ® Put HC8P40 5,5199 15218,50 Punkte 15751,92409 Punkte 27,61 Open End DAX ® Put HC5P98 20,89 15218,50 Punkte 17304,14161 Punkte 7,29 Open End DAX ® Put HC8GU1 11,47 15218,50 Punkte 16354,948023 Punkte 13,29 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC37PH 15,96 15218,50 Punkte 14200,00 Punkte 9,53 12.03.2024 DAX ® Call HC9GNN 19,40 15218,50 Punkte 14500,00 Punkte 7,85 17.09.2024 DAX ® Call HC8VNE 3,88 15218,50 Punkte 15000,00 Punkte 39,16 17.10.2023 DAX ® Call HC0XPS 6,63 15218,50 Punkte 15000,00 Punkte 22,93 12.12.2023 DAX ® Put HC1VRD 14,02 15218,50 Punkte 16600,00 Punkte 10,85 12.12.2023

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC055A 3,77 15218,50 Punkte 17500,660584 Punkte -4,00 Open End Deutsche Bank AG Long HC42P2 1,36 10,352 EUR 9,827171 EUR 6,00 Open End DAX ® Short HC292F 5,85 15218,50 Punkte 16740,325155 Punkte -5,00 Open End DAX ® Short HC8E78 13,41 15218,50 Punkte 16304,862771 Punkte -7,00 Open End Bayer AG Long HB99C2 6,2699 45,27 EUR 27,440746 EUR 2,00 Open End

