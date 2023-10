VONOVIA - Aktie zwischen Verkaufssignal und Rally

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 23,020 € (XETRA)

Die Aktie des Immobilienkonzerns befindet sich übergeordnet in einem starken Abwärtstrend, der im März am Unterstützungsbereich um 15,00 EUR vorläufig gestoppt und von einer zuletzt dynamischer werdenden Erholung abgelöst wurde. Kurz nach einem weiteren Kaufsignal, welches durch den Anstieg über 23,43 EUR gebildet wurde, kam es allerdings in der letzten Woche zu einer starken Verkaufswelle, die fast schon das Unterstützungsniveau bei 21,63 EUR durchbrach.

VONOVIA - Aktie mitten im Richtungskampf

Schon am Freitag letzter Woche konnte sich der Wert von dieser Marke lösen und mit Schwung an den alten Widerstand bei 23,34 EUR steigen. Damit befindet sich die Aktie also zwischen einem Verkaufssignal bei Kursen unter 21,63 EUR und der Chance auf eine Fortsetzung der Erholung, falls ein Ausbruch über 23,34 EUR gelingen sollte.

Aufgrund der Durchschlagskraft des Anstiegs seit Freitag ist die bullische Variante aktuell die wahrscheinlichere. Sie hätte eine Kaufwelle bis 25,60 und 27,30 EUR zur Folge. Darüber wartet mit den Hochs aus dem ersten Quartal bei 28,38 und 28,72 EUR ein starkes Widerstandscluster, an dem der Wert nach unten abprallen dürfte.

Unter dem Vorwochentief droht Gefahr

Unter 21,63 EUR wäre dagegen der Abwärtstrend der letzten Jahre reaktiviert und ein Einbruch auf 20,40 und 19,90 EUR wahrscheinlich. Mittelfristig könnte sogar der Supportbereich um 18,50 EUR wieder angelaufen werden, falls es den Bullen nicht gelingen sollte, die Vonovia-Aktie bei 19,90 EUR zu stabilisieren.

Vonovia-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)