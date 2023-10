Zins- und Konjunktursorgen setzen Börsen zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Neu entflammte Zinsängste und die Erwartung wichtiger Konjunkturdaten sorgen für Beunruhigung am Aktienmarkt.

Der deutsche Leitindex Dax gab am Dienstag 0,8 Prozent auf 15.121 Punkte nach. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, verlor 0,7 Prozent auf 4108 Zähler. Die wichtigsten US-Indizes eröffneten ebenfalls im Minus.

Mehrere Währungshüter der US-Notenbank Fed hatten am Montagabend die Hoffnungen der Anleger auf baldige Zinssenkungen zunichtegemacht. Nun warteten die Marktteilnehmer auf die für 16.00 Uhr (MESZ) geplanten Ergebnisse der Umfrage zu offenen Stellen und Arbeitskräftefluktuation des US-Arbeitsministeriums. Daraus erhofften sie sich weitere Hinweise auf die künftige Geldpolitik der Notenbanker, die ihre nächsten Schritte im Kampf gegen die Inflation von der Datenlage abhängig machen wollen. Sie versuchen, mit Zinserhöhungen die Teuerungsrate zu dämpfen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen, ohne die gesamte Wirtschaft abzuwürgen. "Die anhaltende Inflation, die hohen Zinsen und die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Konjunktur in den Jahren 2023 und 2024 bleiben ein eindeutiges Hindernis für steigende Aktienkurse", schrieben die Experten des Vermögensverwalters U.S. Bank Asset Management.

STARKER DOLLAR SETZT YEN ZU - ÖLPREIS SETZT TALFAHRT FORT

Die Aussicht auf anhaltend hohe Zinsen stützte die US-Devise. Der Dollar-Index gewann 0,3 Prozent auf 107,181 Punkte. Der starke Greenback setzte gleichzeitig dem Yen zu, der mit 149,84 zu Dollar knapp unter der 150er-Marke lag. "Die Anleger scheinen davon auszugehen, dass die japanischen Behörden eingreifen werden, wenn der Kurs noch weiter steigt", kommentierte Rob Carnell von der Bank ING. Die Rendite der zehnjährigen US-Bonds verharrte indes nah an ihrem 16-Jahres-Hoch von 4,704 Prozent vom Vortag.

Die Ölpreise setzten unterdessen in Erwartung eines Treffens des Ölkartells Opec+ am Mittwoch ihre Talfahrt vor. Die Nordsee-Sorte Brent und die leichte US-Sorte WTI lagen leicht im Minus bei 90,45 beziehungsweise 88,81 Dollar pro Barrel (159 Liter). Analysten wiesen auf Gewinnmitnahmen und Konjunkturängste hin.

Die Aussicht auf anhaltend hohe Zinsen der größten Notenbanken setzte unterdessen dem Energiesektor zu. Der europäische Branchenindex büßte am Dienstag 2,7 Prozent ein. Betroffen sind Analysten zufolge vor allem investitionsintensive Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. "Viele bestehende Verträge in der Offshore-Wind-Branche sind unter der Annahme dauerhaft niedriger Zinsen und billiger Industriemetalle verhandelt worden", erklärte Peter Garnry, ein Manager beim dänischen Online-Broker Saxo.

ERWARTUNG HOHER ZINSEN DRÜCKT ENERGIESEKTOR

So fielen die Aktien der dänischen Windpark-Betreiber Orsted und Vestas um gut vier beziehungsweise gut fünf Prozent. Auch die Titel des portugiesischen Windenergie-Spezialisten EDP Renovaveis bröckelten um 4,5 Prozent ab. In Deutschland gaben die Papiere des Hamburger Solar- und Onshore-Windpark-Betreibers Encavis knapp fünf Prozent nach. Die Papiere international tätiger Energie-Konglomerate mit großen Ökostrom-Geschäften wie RWE, Engie und Iberdrola verloren ebenfalls zwischen 2,7 und 3,5 Prozent.

Bei anderen Einzelwerten flogen die Aktien von Modehändlern aus den Depots. So machten enttäuschende Geschäftszahlen und eine Prognosesenkung machen Booho zu schaffen. Die Aktie des britischen Online-Modehändlers fiel in London um 9,3 Prozent. Die des deutschen Konkurrenten Zalando verloren in ihrem Sog knapp vier Prozent.

Eine Herabstufung setzte auch Burberry zu. Die Titel des britischen Luxuskonzerns verloren an der Londoner Börse gut drei Prozent auf 1835 Pence und waren damit so billig wie seit November 2022 nicht mehr. Die Experten der Großbank UBS haben sie auf "Sell" nach zuvor "Neutral" gesetzt.

(Bericht von Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)