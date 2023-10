ALSTOM - Aktie des Zugherstellers crasht um 32 %!

Alstom S.A. - WKN: A0F7BK - ISIN: FR0010220475 - Kurs: 14,155 € (XETRA)

Eine panikartige Kapitalflucht ist heute bei der Alstom-Aktie zu beobachten. Nicht nur bei Aufträgen sowie Umsatz und bereinigtem Betriebsergebnis werden die durchschnittlichen Markterwartungen verfehlt, das Unternehmen schockt auch mit Aussagen zum Cash Flow (freie Barmittel) im laufenden Jahr. In der neuen Prognose rechnet Alstom anstatt des erwarteten positiven Wertes von 287,5 Mio. EUR (von Bloomberg zusammengestellte Schätzungen) jetzt mit einer negativen Größe im Bereich von Minus 500 - 750 Mio. EUR.

Hintergrund sind angestiegene Lagerbestände. Analyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank sprach von einem Glaubwürdigkeitsverlust des Managements. Die gute Einstufung der Kreditwürdigkeit sei gefährdet, sogar Kapitalerhöhungen könnten jetzt wieder ins Gespräch kommen (Quelle: stock3.com/news).

Aktienchart wird zerstört

Bereits Anfang September wurde in dieser Analyse auf ein bevorstehendes Verkaufssignal hingewiesen. Mit einem derart hefigen Einbruch konnte allerdings nicht gerechnet werden. Die Aktie fällt heute unter die Jahrestiefs und die Tiefs aus 2022 zurück und ist nun so billig wie seit 2005 nicht mehr. Der bullische Ansatz der Bodenbildung in 2022 ist zerstört

Langfristiger Linienchart seit 2002:

Chartmarken weit entfernt

Charttechnische Prognosen gestalten sich kurzfristig schwierig, das heutige Extremereignis führt zu stark erhöhter Volatilität. Rückläufe an die 2022er Tiefs bei 16,04 - 16,36 EUR wären ideal. Geht es wieder darüber, lägen bei 18,24 und 20,68 EUR weitere Widerstände.

Doch auch ein weiterer Abverkauf wäre nicht verwunderlich. Bei 11,90 - 12,30 EUR liegt eine alte Horizontalunterstützung. Kommt es relativ direkt zu einem Test dieses Preisbereichs, steigen die Chancen auf eine anschließende Kurserholung deutlich.

Fazit: Sowohl fundamental als auch aus charttechnischer Sicht ist der heutige Tag eine Zäsur. Eine Neubewertung könnte anstehen. Die Aktie ist trotz der hohen Abschläge auf dem aktuellen Preisniveau im luftleeren Raum nicht sonderlich interessant. Eine Kursberuhigung und neue Musterbildung sollten für Trades abgewartet werden.

Alstom S.A.

