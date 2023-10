Casino wendet mit Gläubiger-Vereinbarung Insolvenz ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Der französische Handelskonzern Casino hat mit wichtigen Gläubigern unter Führung des Metro-Miteigners Daniel Kretinsky eine Vereinbarung zur Umstrukturierung der Schulden geschlossen und damit eine Insolvenz abgewendet.

Die Grundsatzvereinbarung sieht vor, dem angeschlagenen Konzern 1,2 Milliarden Euro frisches Kapital zuzuführen und die Schulden um 6,1 Milliarden zu reduzieren, wie Casino am Donnerstag mitteilte. Die Anteile der Aktionäre werden dadurch verwässert. Casino habe einen wichtigen Meilenstein in seinem finanziellen Umstrukturierungsprozess erreicht, erklärte der 74-jährige Firmenchef und Mehrheitsaktionär Jean-Charles Naouri. Die ausgesetzten Casino-Aktien sollen am Donnerstag wieder gehandelt werden können.

(Bericht von Dominique Vidalon;, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)