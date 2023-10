Tagesausblick für 06.10.: DAX – Rentenmarkt stützt. US-Arbeitsmarktdaten im Blickpunkt

Der DAX® hat sich gestern oberhalb von 15.000 Punkten stabilisiert und pendelte heute in einer engen Range zwischen 15.050 und 15.150 Punkte. Unterstützung kam vom Rentenmarkt. Dort gaben die Renditen mehrheitlich etwas nach. Der Fokus richtet sich nun auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der morgen veröffentlicht wird. Signale einer Entspannung am Arbeitsmarkt könnten zu einer weiteren Entspannung an den Anleihemärkten sorgen und die Aktienmärkte stützen.

An den Anleihemärkten gaben die Renditen im Vorfeld des Berichts nach. Dies gilt vor allem für kurzfristige Staatspapiere. Diese Entwicklungen stützten die Notierungen von Gold und Silber. Der Goldpreis pendelte in einer engen Bandbreite um 1.820 US-Dollar und der Silberpreis um die Marke von 21 US-Dollar. Der Strompreis gemessen am Phelix DE Base Year Future testete im Tagesverlauf erneut die Unterstützungsmarke bei 114 Cents. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil hat sich nach dem gestrigen Kurssturz bei 85 US-Dollar gefallen. Dann nimmt der Inflationsdruck zunächst etwas ab. Unternehmen im Fokus Bei den Einzelwerten standen heute unter anderem Gerresheimer, Nordex, Redcare Pharmacy und SMA Solar Technologies im Blickpunkt. Gerresheimer bestätigte zwar die Prognose für das Gesamtjahr. Das Wachstum beim Gewinn und Umsatz hat im dritten Quartal jedoch deutlich nachgelassen. Der Windanlagenbauer hat einen weiteren Auftrag aus Spanien erhalten. Gestern sackte das Papier auf die charttechnisch wichtige Marke von EUR 10. Die heutige Erholung hielt nicht lang. Redcare Pharmacy (ehem. Shop Apotheke) meldete für das dritte Geschäftsquartal ein Umsatzplus von rund zwei Drittel gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Anleger quittierten die Daten mit einem zweistelligen Kursplus. Der Wechselrichterhersteller hat die Prognose für das Gesamtjahr erneut erhöht. Seit Anfang Juli hat der MDAX®-Titel rund die Hälfte des Werts verloren. Heute zieht das Papier deutlich an. Wichtige Termine: Germany-Industrial Orders

United States-Employment

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 15.174/15.264/15.508/15.628/15.695/15.806/15.987 Punkte Unterstützungsmarken: 14.464/14.794/14.947 Punkte Der DAX® startete wenig verändert in den Handelstag. Das gestrige Hoch von 15.174 Punkte bleibt damit zunächst noch als intakte Widerstandsmarke bestehen. Technische Indikatoren deuten auf eine Stabilisierung hin. Gelingt der Ausbruch über das Level eröffnet sich weiteres Potenzial bis in den Bereich von 15.264 Punkte. Für eine nachhaltige Wende muss dieses Level jedoch erst geknackt werden. Solange der kurzfristige Abwärtstrend noch nicht überwunden ist, sind weitere Rücksetzer bis 14.947 oder gar 14.794 Punkte nicht auszuschließen. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 13.06.2023 –05.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 06.10.2018 – 05.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 238,72 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC714R 222,99 14.500 31.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.10.023; 17:30 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 9,61 12.082,450281 13.592,756566 5 Open End DAX® HC01QX 6,29 13.592,60143 14.348,35007 10 Open End DAX® HC0558 3,84 14.095,985147 14.599,211817 15 Open End DAX® HC9GQC 5,64 14.498,69212 14.800,264916 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.10.2023; 17:30 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 6,15 18.120,572699 16.611,128993 -5 Open End DAX® HC8E76 16,25 16.610,42155 15.854,647369 -10 Open End DAX® HC6WGY 15,38 16.107,037834 15.602,88755 -15 Open End DAX® HC8E7N 23,23 15.704,33086 15.402,807707 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.10.2023; 17:30 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

