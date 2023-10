GNW-Adhoc: Vertex ernennt Chirag Patel zum Chief Strategy Officer

^KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Oct. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc.

(https://www.vertexinc.com/company/about- us/?utm_source=press_release&utm_medium=web_wire&utm_campaign=2021PressReleases) (NASDAQ:VERX) (?Vertex" oder das ?Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, hat heute die Ernennung von Chirag Patel zum Chief Strategy Officer (CSO) bekanntgegeben. In dieser Funktion wird er sich auf die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie in einem erweiterten globalen Markt für Steuertechnologielösungen konzentrieren und eng mit dem Führungsteam von Vertex zusammenarbeiten, um die nächste Wachstumsphase zu beschleunigen. Patel kommt von Ernst & Young (EY) zu Vertex, wo er Leiter von EY Foundry war, einer Corporate Venturing-Einheit, die für den Aufbau neuer Softwareunternehmen in relevanten Märkten verantwortlich ist. Davor war Patel Mitbegründer und Geschäftsführer von Highnote Foundry, einem Unternehmen für Risikokapital und Unternehmensentwicklung. Darüber hinaus war er in verschiedenen Führungspositionen bei IBM, Merrill Lynch Capital Markets und Oracle Consulting tätig. ?Ich freue mich auf diese neue Aufgabe", so Chirag Patel, Chief Strategy Officer bei Vertex. ?Die Ernennung eines CSO durch Vertex steht für das Engagement des Unternehmens, Spitzenleistungen zu erbringen, der Innovation zu priorisieren und sich an die dynamische Landschaft der Steuertechnologie anzupassen. Während sich die Zukunft der Steuerdienstleistungen verändert, werden die Lösungen von Vertex an der Spitze dieser Entwicklung stehen." Im Laufe seiner Karriere hat sich Patel als bewährte Führungspersönlichkeit mit einer Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Umsetzung von Wachstumsstrategien sowohl für Global-1000-Unternehmen als auch für Start-ups etabliert. Als dreimaliger CEO von SaaS-Unternehmen in den Bereichen Consumer Digital, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen bringt er eine Fülle von Wissen, Erfahrung und Unternehmergeist mit. ?Wir freuen uns, Herrn Patel in unserem Team begrüßen zu dürfen", so David DeStefano, CEO von Vertex. ?Wir sind zuversichtlich, dass er mit seiner umfassenden Innovationserfahrung und seinen Führungsqualitäten dazu beitragen wird, Vertex bei der Skalierung für zukünftiges Wachstum zu unterstützen und unseren Kunden, Partnern und Aktionären nachhaltigen Wert zu liefern." Über Vertex Vertex ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen Transaktionen vertrauensvoll durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen können. Vertex bietet Lösungen, die hinsichtlich der wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatzsteuer, Sales & Use Tax und Lohnsteuer, auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com (http://www.vertexinc.com/), oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter (https://twitter.com/vertexinc/?utm_source=press-release&utm_medium=web- wire&utm_campaign=2019PressReleases) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/vertex- inc./?viewAsMember=true/?utm_source=press-release&utm_medium=web- wire&utm_campaign=2019PressReleases). Vertex - Kontakt: Rachel Litcofsky Vertex, Inc. mediainquiries@vertexinc.com (mailto:mediainquiries@vertexinc.com) Copyright © 2023 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können jederzeit geändert werden und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Informationen über die Produktausrichtung und mögliche Roadmap sind keine Garantien, dürfen nicht in einen Vertrag aufgenommen werden und stellen keine Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Diese Informationen dürfen nicht als Grundlage für Kauf-, Rechts- oder Steuerentscheidungen herangezogen werden. Die die für Produkte von Vertex beschriebene Entwicklung, Veröffentlichung und Zeitpunkte von Funktionen liegen im alleinigen Ermessen von Vertex Inc. Jegliche Aussagen in dieser Veröffentlichung, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen gemäß dem U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den von Vertex bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen beschrieben sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Vertex weist Leser darauf hin, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die Vertex nicht aktualisieren muss und die nur zum jeweiligen Zeitpunkt ihrer Äußerung Gültigkeit haben. °