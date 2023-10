PHILIPS - FDA-Testforderung schickt Aktie auf Talfahrt

Koninklijke Philips N.V. - WKN: 940602 - ISIN: NL0000009538 - Kurs: 18,494 € (XETRA)

Die FDA schickt heute die Philips-Aktie auf Reisen oder besser gesagt, auf Talfahrt. Die US-Bundesbehörde ist verantwortlich für die Überwachung und Regulierung von Arzneimitteln, Medizinprodukten, Lebensmittel und mehr und macht sich derzeit Sorgen um die Beatmungsgeräte von Philips. Aus diesem Grund werden weitere Tests vom geschichtsträchtigen Unternehmen für Medizintechnik, Consumer Lifestyle und Beleuchtungstechnologie verlangt.

Die Börse reagiert verschnupft auf die verlangten Tests. Die Aktie gibt im frühen Donnerstagshandel zeitweise deutlich mehr als 6 % nach. Mit diesen Verlusten scheint nun auch der Unterstützungsbereich um 18,41 EUR aufgegeben zu werden und das könnte auch das Ende des vor gut einem Jahr gestarteten Aufwärtstrends bedeuten. Auf der Unterseite wurden jetzt Ziele bei 16,73 EUR und 15,77 EUR aktiviert. Selbst ein Rückfall knapp unterhalb von 15 EUR wäre möglich.

Eine Chance gibt es noch!

Da die Börse bekanntlich keine Einbahnstraße ist, gibt es jedoch auch Chancen. Sollte der aktuelle Ausbruch nach unten zum Fehlausbruch werden, wären Gewinne in Richtung 21-22 EUR möglich. Dafür müsste es in den nächsten Tagen bzw. Wochen aber zu nachhaltigen Kursen oberhalb von ca. 19,20 EUR kommen.

Fazit: Mit den heutigen Kursverlusten trübt sich das Chartbild der Philips-Aktie weiter ein. Diese dürfte indessen in einem Abwärtstrend unterwegs sein, in dem die Kurse in den nächsten Tagen und Wochen weiter in Richtung 15,77 EUR oder gar tiefer nachgeben. Kleinere Erholungen sind dabei zwar nicht ausgeschlossen, sollten aber nicht über ca. 19,20 EUR hinausführen.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)