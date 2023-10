Verdi ruft an Amazon-Zentren erneut zu Arbeitsniederlegungen auf

BERLIN (dpa-AFX) - In dem seit mehr als zehn Jahren andauernden Tarifkonflikt mit dem Versand- und Onlineriesen Amazon hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte an fünf Verteilzentren in Deutschland erneut zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Mit Beginn der Nachtschicht am Montag sei - rund um die sogenannten "Amazon Prime Days" - an diesem Dienstag ein ganztätiger Ausstand geplant - unter anderem in Bad Hersfeld, Leipzig, Koblenz, Rheinberg und Werne, teilte Verdi am Montagabend in Berlin mit.

Verdi fordert seit nunmehr über zehn Jahren erfolglos von dem US-Unternehmen, die geltenden Flächentarifverträge für den Einzel- und Versandhandel anzuerkennen sowie den Abschluss eines Tarifvertrages. Auswirkungen der Aufrufe zu Arbeitsniederlegungen für die Kunden und Kundinnen bestreitet Amazon regelmäßig.

An den von dem US-Konzern veranstalteten "Prime Day"-Aktionstagen können Prime-Mitglieder vergünstigte Artikel erstehen. Bei Amazon hieß es zu den Gewerkschaftsaktionen, in der Vergangenheit sei die Beteiligung gering gewesen. Einschränkungen habe es noch nie gegeben./sl/DP/he