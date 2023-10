EQS-News: Eckert & Ziegler und PharmaLogic unterzeichnen Reservierungsvereinbarung zur Lieferung des therapeutischen Radioisotops Actinium-225

EQS-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Vertrag/Kooperation

10.10.2023

Berlin, Deutschland and BOCA RATON, FL, USA – 10. Oktober 2023 – Eckert & Ziegler (ISIN DE0005659700, SDAX) und PharmaLogic Holdings Corp. (“PharmaLogic”) haben eine Reservierungsvereinbarung über die Lieferung des therapeutischen Radioisotops Actinium-225 (Ac-225) unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung erhält PharmaLogic Zugang zu Eckert & Zieglers hochreinem trägerfreien Actinium-225 für die Markierung von Radiopharmazeutika für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie für kommerzielle Zwecke. Actinium-225 wird als Wirkstoff in der Krebsbehandlung eingesetzt. Das Radioisotop emittiert hochenergetische Alphateilchen mit kurzer Eindringtiefe, die eine präzise Behandlung von Tumorzellen, einschließlich schwer fassbarer Mikrometastasen, mit minimalen Auswirkungen auf das umgebende gesunde Gewebe ermöglichen. Klinische und Marktexperten gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Actinium-225 in den nächsten zehn Jahren erheblich steigen wird. "Die Versorgung mit Actinium-225 ist seit Jahren begrenzt und verzögert sowohl die klinischen Forschungsaktivitäten als auch die kommerzielle Nutzung", sagte Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender von Eckert & Ziegler. "Wir haben mit dem Aufbau unserer eigenen Ac-225-Produktionsanlagen Schritte unternommen, um diese Situation zu verbessern und freuen uns, PharmaLogic bei der Ausweitung des Einsatzes von Ac-225-basierten Radiopharmazeutika zu unterstützen." "Im Einklang mit unserer Mission, Patienten neuartige Radiopharmazeutika zur Verfügung zu stellen, ist ein verbesserter Zugang zum Schlüsselradioisotop Ac-225 für unser Unternehmen und unsere Pharmapartner von entscheidender Bedeutung", erklärte Steve Chilinski, CEO von PharmaLogic. "Unsere Vereinbarung mit Eckert & Ziegler wird sicherstellen, dass unsere Programme effizient vorankommen und den Patienten Zugang zu den neuesten Therapien ermöglichen." Eckert & Ziegler wird im Jahr 2024 eine GMP-konforme Produktion größerer Mengen von Ac-225 aufbauen. Anschließend ist die Einreichung eines Drug Master Files bei der United States Food & Drug Administration geplant. Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen. Über PharmaLogic.

PharmaLogic ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, das sich auf neuartige diagnostische Bildgebung und therapeutische Radiopharmazeutika für die Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten spezialisiert hat. PharmaLogic verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung, von der Entdeckung bis zur Kommerzialisierung durch ein erstklassiges Netzwerk von Radiopharmazien in Nordamerika. Das Unternehmen ist bestrebt, eine führende Rolle bei der Weiterentwicklung der radiopharmazeutischen Technologie zum Wohle der Patienten weltweit zu übernehmen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.radiopharmacy.com Kontakt

Eckert & Ziegler AG

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany

Karolin Riehle, Investor Relations / Jan Schöpflin, Marketing

karolin.riehle@ezag.de / jan.schoepflin@ezag.de

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; www.ezag.de PharmaLogic Holdings Corporation

Taylor Prejna, Director of Strategic Marketing

Email: tprejna@radiopharmacy.com

Phone: +1 571 595 8258

