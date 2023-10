EQS-News: Matthias Tillmann wird neuer Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04

EQS-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e): Personalie

Matthias Tillmann wird neuer Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04



10.10.2023 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Königsblauer Aufsichtsrat beruft den 39-Jährigen einstimmig zum 1. Januar 2024 Matthias Tillmann wird neuer Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04 Der Aufsichtsrat des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat eine zentrale Weiche für die Zukunft des Clubs gestellt und Matthias Tillmann mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zum Vorsitzenden und Sprecher des Vorstands bestellt. Der 39-Jährige trägt ab diesem Zeitpunkt die strategische Gesamtverantwortung innerhalb des Gremiums und für die Ressorts Vertrieb, Marketing, Kommunikation, Digitales, Fans & Nachhaltigkeit sowie Veranstaltungen & Sicherheit. „Wir sind sehr froh, dass wir Matthias Tillmann für den FC Schalke 04 gewinnen konnten. Dies erfolgte im Rahmen eines Suchprozesses, den wir mit externer Unterstützung zügig und mit einem sehr guten Ergebnis für Schalke 04 abgeschlossen haben“, erklärt Axel Hefer, Vorsitzender des Aufsichtsrats. „Die Kandidaten wurden von der Findungskommission anhand der folgenden fünf wesentlichen Kriterien bewertet: Führungserfahrung in großen, modernen Unternehmen, Kommunikationsstärke, Erfahrung im Sportsponsoring, einen Bezug zum Fußball und unserem Verein sowie Führungs- und Umsetzungsstärke. Matthias hat uns in allen Bereichen vollends überzeugt.“ Matthias Tillmann war zuletzt als Vorstand bei Trivago tätig und führte das Unternehmen gemeinsam mit Axel Hefer durch die Corona-Pandemie. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler verantwortete unter anderem die Bereiche Finanzen und Marketing. Vor seiner Zeit bei Trivago war Tillmann u.a. als Investmentbanker für die Deutsche Bank tätig. „Wir sind der Überzeugung, dass wir für die weitere Entwicklung des Vereins jemanden an der Spitze brauchen, der über einen großen und ressortübergreifenden Erfahrungsschatz verfügt. Genau das trifft auf Matthias zu: Er hat nicht nur tiefgehende Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, Strategie und Marketing, sondern hat darüber hinaus internationale Sponsoringbudgets im zweistelligen Millionenbereich verantwortet. Weiterhin hat er fundierte Erfahrung in Bereichen wie Softwareentwicklung und Content-Produktion. Darüber hinaus kennt Matthias das Vereinsumfeld gut, hat selbst auf höherem Niveau Fußball gespielt und ist seit Kindheitstagen Schalker“, sagt Axel Hefer. Tillmann, seit 1995 Mitglied bei den Königsblauen, tritt seine Aufgabe mit großer Vorfreude und präzisen Vorstellungen an: „Ich danke dem Aufsichtsrat für das in mich gesetzte Vertrauen. Der FC Schalke 04 ist in einer sehr herausfordernden Zeit, in der zentrale Entscheidungen – sportlich wie wirtschaftlich – anstehen und getroffen werden müssen. Deshalb habe ich mir eine Agenda für die ersten 90 Tage gesetzt“, erklärt Tillmann. Diese umfasst drei Bereiche – den Sport, das Sponsoring und die Zusammenarbeit auf der Geschäftsstelle. „Der Sport ist unser Kerngeschäft, dort gilt es wichtige Entscheidungen zu treffen und auch Bestehendes zu hinterfragen. Ich freue mich dabei sehr auf die Analyse und Impulse unseres neuen Chef-Trainers Karel Geraerts. Klar ist, dass nach einer Phase der Stabilisierung unser Blick nach vorne gehen muss, um Schalke 04 mittelfristig zurück in die Bundesliga zu führen. Denn das bleibt unser Ziel.“ Notwendig ist dafür eine stabile wirtschaftliche Basis, insbesondere auf der Einnahmenseite. „Deshalb wird ein zentraler Fokus meiner Arbeit der Vertrieb und das Sponsoring sein. Nach dem großen Hauptsponsoren-Wechsel im Frühjahr 2021 haben wir in diesem Bereich nicht die notwendige Dynamik aufgenommen, die es auf dem Markt braucht. Schalke ist eine kraftvolle, emotionale und damit attraktive Marke, das müssen wir in der Positionierung und Vermarktung für uns nutzen.“ Um die inhaltlichen Vorhaben und Ziele erfolgreich umsetzen zu können, führt Tillmann weiter aus, brauche es vor allem eines: die volle Unterstützung der Mitarbeitenden. „Hier gilt es, klare Erwartungshaltungen in beide Richtungen zu definieren und dann gemeinsam alles für Schalke zu geben. Ich werde als Vorstandsvorsitzender vorangehen und mich an den Ergebnissen messen lassen.“

Lebenslauf von Matthias Tillmann Geburtsdatum: 9. Dezember 1983 Geburtsort: Düsseldorf

Beruflicher Werdegang (in Auszügen): 2009 – 2015 Deutsche Bank AG, Vice President Global Markets 2015 – 2016 RWE Supply & Trading, Senior Proprietary Trader 2016 – 2023 trivago N.V., Vorstand 2022 – 2023 UBIO, Aufsichtsrat

Ausbildung: Westfälische Universität Münster, Wirtschaftswissenschaften und Mathematik San Diego State University, Kalifornien

10.10.2023 CET/CEST

