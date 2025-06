EQS-Media / 12.06.2025 / 11:00 CET/CEST



PRESSE-INFORMATION

Bremen, 12. Juni 2025

Glücklich in Bremens guter Stube: Bankhaus Neelmeyer und OLB am Markt unter einem Dach

Offizielle Eröffnung des modernisierten Standortes nach langer Umbauphase

CEO Stefan Barth: „Das ist unser starkes Bekenntnis zu Bremen“

Volker Katschinski, Gründer dan pearlman: „Die OLB zeigt, wie man als etablierte Finanzinstitution Banking komplett neu denkt“

Viel Licht, frische Farben, offene Flächen und zeitgemäße Einrichtung statt in die Jahre gekommener Charme: Am traditionsreichen Standort Am Markt 14-16 der Bank in Bremen, seit gut 100 Jahren Stammsitz des zur OLB gehörenden Bankhaus Neelmeyer, präsentiert sich die OLB in ihrem neuen Design, das den Fokus auf Offenheit und Begegnung legt. Nach zweieinhalbjähriger umfassender Sanierung unter Federführung der Gustav-Zech-Stiftung als Eigentümerin des Gebäudes hat die Bank ihre moderne Bremer Filiale am Donnerstag, 12. Juni 2025, offiziell eröffnet.

Mit dem dominierenden Grün im Erdgeschoss und dem markanten Blau im ersten Obergeschoss verdeutlicht auch die Farbgestaltung, dass die beiden Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer hier gemeinsam unter einem Dach agieren. Die Zeit des Übergangsdomizils an der Wachtstraße seit dem Frühjahr 2022 ist vorbei. „Wir freuen uns, dass wir unsere Kundinnen und Kunden jetzt wieder in unserem historischen Stammhaus am Bremer Marktplatz begrüßen können“, sagt Dr. Marc Jochims, Leiter des Bankhaus Neelmeyer. „Es fühlt sich für uns so an, dass wir wieder nach Hause kommen“, sagt Corinna Voss, für das Bankhaus Neelmeyer Leiterin des Standortes Bremen. Auch Jutta Jünemann und Birgit Woletz, Leiterinnen des OLB-Filialgebiets Bremen/Delmenhorst im Privat- und Geschäftskundenbereich, sind begeistert: „Wir haben viele schöne Filialen, aber Bremen ist ein ganz besonderer Standort mit dem neuen Design in einer herausragenden Lage am Marktplatz und in einem tollen Gebäude mit großer Historie“, sagen sie.

Dem Filialkonzept wurden konsequent die Wünsche der Kundinnen und Kunden zugrunde gelegt. Neben der schnellen Erledigung kleinerer Anliegen und dem Abheben oder Einzahlen von Bargeld steht nach wie vor im Mittelpunkt, worauf Kundinnen und Kunden vor allem Wert legen: die kompetente, persönliche Beratung auf Augenhöhe und ein hohes Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie passende Lösungen auch für komplexe Finanzfragen. In Bremens guter Stube wird dieses Angebot noch gekrönt mit dem Blick auf ein Weltkulturerbe dank des Rathauses und des Rolands vor den Fenstern. Für die OLB und das Bankhaus Neelmeyer sind im Standort am Markt insgesamt rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz und betreuen im Einzugsbereich der Hansestadt weit mehr als 10.000 Kundinnen und Kunden im Retail- sowie im gehobenen Privatkundengeschäft.

Starkes Bekenntnis zu Bremen

In seiner Ansprache zur Eröffnung betonte OLB-CEO Stefan Barth die hohe Bedeutung des Standortes: „Die Modernisierung und Wiedereröffnung dieser Filiale an einem solch prominenten Standort ist unser starkes Bekenntnis zu Bremen. Wir investieren hier in den gemeinsamen Auftritt von OLB und Bankhaus Neelmeyer unter einem Dach. Das verdeutlicht unsere Strategie, unser Angebot weiter auszubauen und nachhaltig zu wachsen.“

Das neue Filialkonzept ist Teil des umfassenden Re-Brandings der OLB und wurde für die Bank von der renommierten Berliner Agentur dan pearlman entwickelt. Nach Nordenham ist Bremen der zweite OLB-Standort, der im neuen Look eröffnet. Die Filialen Rastede und Vechta folgen als Nächste. „Die OLB zeigt, wie man als etablierte Finanzinstitution Banking komplett neu denkt: 360 Grad Repositionierung, neues Design, neue Filialen. Für die Kundinnen und Kunden der OLB entsteht ein Ort, der den Markenclaim 'smart beraten' nicht nur verspricht, sondern Realität werden lässt“, sagt Volker Katschinski, Kreativdirektor sowie Gründer von dan pearlman und Lead Designer des Projekts, „die OLB beweist so, dass persönliche Beratung vor Ort in Kombination mit Onlinebanking nicht von gestern, sondern von morgen ist. Für uns als Markenarchitekten war die Zusammenarbeit weit mehr als nur ein Auftrag, sondern ein echtes Statement für die Zukunftsfähigkeit des kundenorientierten modernen Banking.“

Das zeitgemäße Design steht nicht nur für ein modernes Banking-Erlebnis, sondern stärkt zugleich die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen. Die moderne Gestaltung mit frischen Farben und vor allem die offenen Räumlichkeiten fördern die Kommunikation und die Zusammenarbeit, zugleich wird gerade in Bremen die Verbindung von Tradition und Innovation unterstrichen. Mit dem neuen Standort am Marktplatz zeigt die OLB, wie sie als Bank mit mehr als 150 Jahren Geschichte ihre Zukunft gestaltet – kundenorientiert, modern und auf Wachstum ausgerichtet.



Fotos: OLB / Tobias Trapp





Hell, frisch und modern: Die OLB und das Bankhaus Neelmeyer unter einem Dach in der Filiale Bremen-Am Markt.

Einladende Atmosphäre in der modernisierten OLB-Filiale in Bremen-Am Markt.

Stilisierte Motive aus der Stadt an Glasflächen unterstreichen die Verbundenheit der OLB und des Bankhaus Neelmeyer zu Bremen.

Das neue Filialkonzept der OLB kommt sukzessive an allen Standorten der Bank zur Geltung – hier in der Filiale Bremen-Am Markt.

Über die OLB

Die OLB ist eine breit aufgestellte Universalbank mit bundesweiter Präsenz und mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in der Kernregion Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer berät die Bank ihre rund 1 Million Kunden in den Segmenten Private & Business Customers und Corporate & Diversified Lending persönlich und über digitale Kanäle. Die OLB weist eine Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro auf und gilt damit als signifikantes Finanzinstitut in Europa.

Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube.

