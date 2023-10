Europäischer Gaspreis steigt auf knapp 50 Euro

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Preise am europäischen Erdgasmarkt steigen weiter an. Am Dienstag kostete der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bis zu 49,80 Euro je Megawattstunde (MWh). Das waren etwa 13 Prozent mehr als am Tag zuvor.

Schon am Montag hatte der Erdgaspreis deutlich zugelegt, nachdem es an einer Gaspipeline zwischen Finnland und Estland zu einem plötzlichen Druckabfall gekommen war. Die Pipeline wurde daraufhin übergangsweise geschlossen. Es wird ein Leck vermutet, Fremdeinwirkung wird nicht ausgeschlossen.

Am Dienstag wurden die Preise zusätzlich getrieben, nachdem Israel den Energiekonzern Chevron anwies, ein großes Gasfeld im Mittelmeer zeitweise stillzulegen. Hintergrund sind Sicherheitsbedenken aufgrund der andauernden Kämpfe zwischen Israel und der islamistischen Hamas.

Trotz der jüngsten Zuwächse liegt der Preis für europäisches Erdgas deutlich unter dem Niveau, das er im Zuge des russischen Krieges gegen die Ukraine erreicht hatte. Im vergangenen Jahr wurden zeitweise mehr als 300 Euro je Megawattstunde fällig. Russland hatte seine Gaslieferungen nach Europa stark gedrosselt, weshalb Ersatz gefunden werden musste./bgf/he/ngu