IRW-News: Medaro Mining Corp.: Medaro erwirbt zusätzliche Claims auf Lac La Motte in Quebec und entdeckt hochgradige Lithiumproben

Vancouver, B.C., Kanada - 10. Oktober 2023 / IRW-Press / - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA; OTC: MEDAF; FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen) freut sich, eine bedeutende Vergrößerung seiner Liegenschaft Lac La Motte im kanadischen Quebec (die Liegenschaft) durch den Erwerb von 15 zusätzlichen Claims (die Neuen Claims) bekannt zu geben, die direkt an ihrer ursprünglichen westlichen und nördlichen Grenze liegen. Der Liegenschaft werden so über 1000 Hektar an erstklassigem Gebiet hinzugefügt.

Während der anfänglichen Exploration der neuen Claims hat das Team von Medaro beträchtliche Pegmatit-Ausbisse aufgedeckt, von denen das Unternehmen 24 Proben genommen hat. Zudem hat Medaro einen beträchtlichen losen Gesteinsbrocken (Abbildung 1) mit erstaunlichen 5380 Teilen pro Million (ppm) Li (1,15 % Lithiumoxid) beprobt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72209/MEDA_101023_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Loser Gesteinsbrocken auf den neuen Claims

Gegenwärtig beabsichtigt das Unternehmen, weitere Explorationsaktivitäten auf der Liegenschaft durchzuführen, einschließlich Satellitenaufnahmen, Prospektion und einer Diamantbohrinitiative. Das Unternehmen führt derzeit auch eine ausführliche Analyse durch, in der seine Bohrergebnisse von 2022 (wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 15. Februar 2023 aufgeführt) mit den Resultaten der zuvor genannten Satellitenaufnahmen verglichen werden.

Michael Mulberry, CEO von Medaro, erklärte: Es ist beschwingend, einen weiteren Erfolg für unsere in Quebec basierten Lithiumunternehmungen zu erleben. Diese Resultate beleben uns und schaffen die Voraussetzungen für ein ausgedehntes zukünftiges Explorationsprogramm für die Liegenschaft Lac-La-Motte von Medaro.

Qualifizierter Sachverständiger

Afzaal Pirzada, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über die Lithiumliegenschaft Lac La Motte

Mit ihrer Lage in der produktiven Bergbauregion von Abitibi in Quebec, lediglich 40 Kilometer nordwestlich von Val-dOr, ist die Liegenschaft Lac-La-Motte strategisch günstig gelegen. Mehrere aktive Lithiumprospektionsgebiete/-minen in 5 km bis 20 km Entfernung von unserer Liegenschaft unterstreichen das Lithium-Explorationspotenzial der Gegend. Historische Diamantbohrungen auf der Liegenschaft in den 1950er Jahren haben vielversprechende Ergebnisse geliefert. Bohrlöcher haben dabei Lithiumoxidwerte von über 1 % ergeben.

Für das Board of Directors

Michael Mulberry

CEO und Director

Über das Unternehmen

Medaro Mining Corp. ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (BC), das Optionen auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay, Ontario, die Lithiumkonzessionsgebiete Lac La Motte, Darlin, Rapide, Pontax und Cyr in Quebec sowie das Urankonzessionsgebiet Yurchison im Norden von Saskatchewan besitzt. Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Joint Venture Global Lithium Extraction Technologies beteiligt.

Ausführlichere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.com einsehen können.

Kontaktdaten

Investor Relations

E-Mail: info@medaromining.com

Tel.: 604-602-0001

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Leistungen, einschließlich Aussagen bezüglich der Pläne des Unternehmens für zukünftige Explorationen auf dem Grundstück, der Analyse der Explorationsdaten des Grundstücks durch das Unternehmen und der Ergebnisse solcher Explorationsaktivitäten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich bedenkenlos auf solche vorausschauenden Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

