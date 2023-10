EQS-News: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Q3-Zahlen 2023: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2023 einen Umsatz von 239,2 Mio. EUR

EQS-News: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Umsatzentwicklung

Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Q3-Zahlen 2023: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2023 einen Umsatz von 239,2 Mio. EUR



11.10.2023 / 12:41 CET/CEST

Q3-Zahlen 2023: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2023 einen Umsatz von 239,2 Mio. EUR

Hamburg, 11. Oktober 2023 – Vorläufigen Zahlen zufolge konnte der Bijou Brigitte-Konzern die positive Umsatzentwicklung des laufenden Geschäftsjahres weiter fortsetzen und erzielte in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Umsatz in Höhe von 239,2 Mio. EUR. Diese Umsatzsteigerung von 19,1 Mio. EUR entspricht einem Anstieg von 8,7 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (30. September 2022: 220,1 Mio. EUR). Mit dieser erfreulichen Geschäftsentwicklung ist es Bijou Brigitte gelungen, mit einem deutlich reduzierten Filialnetz annähernd an das Umsatzniveau des Vor-Corona-Jahres 2019 anzuknüpfen.

Das Standortnetz umfasste zum 30. September 2023 899 Filialen (31. Dezember 2022: 902 Filialen). Die Anzahl der Filialen im Bijou Brigitte-Konzern wird zum Jahresende 2023 voraussichtlich leicht über dem Vorjahresniveau liegen.

Aus heutiger Sicht und unter der Annahme, dass es im weiteren Jahresverlauf zu keinen weiteren größeren wirtschaftlichen oder geopolitischen Verwerfungen kommt, bleibt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 aus dem Geschäftsbericht 2022 weiterhin bestehen. Eine wichtige Rolle fällt dabei dem bevorstehenden Weihnachtsgeschäft zu, das für die Umsatzentwicklung im vierten Quartal von entscheidender Bedeutung ist.

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Tel.: +49 40 60609-3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com