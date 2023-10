IRW-News: Klondike Gold Corp.: Klondike Gold stellt Update von Explorations- und Erschließungsprogramm 2023 bereit

IRW-PRESS: Klondike Gold Corp.: Klondike Gold stellt Update von Explorations- und Erschließungsprogramm 2023 bereit

11. Oktober 2023 - Vancouver (British Columbia, Kanada) / IRW-Press / - Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTCQB: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich der Explorations- und Erschließungsarbeiten 2023 im zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Klondike District (das Konzessionsgebiet) im Bergbaugebiet Dawson, Yukon, Kanada, bereitzustellen (siehe Abb. 1).

Zusammenfassung

- Kartierung regionaler Verwerfungen auf Krustenebene in Verbindung mit Untersuchungen durch Experten für orogenes Gold

- Schürfgrabungen/Probennahmen bei Dominion, Gold Run, Gay Gulch, Violet und Stander (Ergebnisse noch ausstehend)

- Diamantbohrlöcher auf insgesamt 2.340 m haben unter anderem die Golderkundungsgebiete Gold Run, Gay Gulch und Stander (Ergebnisse noch ausstehend) erprobt

- Unabhängiges (Newmont) regionales BLEG-Probennahmeprogramm in Teilen des Konzessionsgebiets durchgeführt

- Kurzbericht über orogene Goldbildung in Klondike wird bei GSA Conference am 18. Oktober 2023 veröffentlicht

Peter Tallman, President und CEO von Klondike Gold, sagte: Unsere Feldsaison 2023 war intensiv und äußerst produktiv. Wir schätzten und genossen die Zusammenarbeit und den Beitrag der Experten für orogenes Gold, Rich Goldfarb und Ben Frieman, die einen Teil der Saison an unserer Seite arbeiteten, um die Goldregion Klondike als erstklassige orogene Goldregion zu etablieren, die auf der gesamten Streichlänge des Konzessionsgebiets von über 50 km das Potenzial für eine beträchtliche Goldmineralisierung aufweist. Kurzfristig erwarten wir mit Spannung die noch ausstehenden Ergebnisse dieser Saison und längerfristig sind wir zuversichtlich, dass unsere disziplinierte Konzentration auf Klondike für die Aktionäre von Nutzen sein wird.

Das Ziel der Feldarbeiten 2023 bestand darin, die Goldmineralisierung des Konzessionsgebiets innerhalb eines orogenen Goldrahmens weiter zu untersuchen und in Beziehung zu setzen. Die erstklassigen Seifengoldfelder von Klondike District haben über 20 Millionen oz Gold produziert, vorwiegend aus Schwemmlandboden, der aus den Paläo-Seifenlagerstätten des White Channel aus der Zeit zwischen 5 und 3 Ma stammt, die ihrerseits aus der Erosion von orogenen Quarz-Carbonat-Golderzgangsystemen des Festgesteins hervorgegangen sind.

Unter Anwendung der Ergebnisse der jüngsten vom Unternehmen gesponserten unabhängigen akademischen Forschungsergebnisse (bis dato zwei Ph.D.-, zwei M.Sc.- und zwei HBSc.-Dissertationen) und der Standortbesichtigungen durch Experten für orogenes Gold (Dr. R. Goldfarb und Dr. B. Frieman) wurden in diesem Jahr regionale Verwerfungen auf Krustenebene im Konzessionsgebiet kartiert, wobei Magnetik-, Elektromagnetik-, regionale Schwerkraft- und LiDAR- (Light Detection and Ranging)-Untersuchungen mit Feldkartierungen kombiniert wurden.

Davon ausgehend wurden in mehreren Gebieten mit orogenen Quarz-Carbonat-Gold-Erzgangvorkommen gezielte strukturelle Kartierungen und detaillierte Gesteinsprobennahmen durchgeführt. Insgesamt wurden in diesem Jahr 245 Gesteinsschürfproben von den Erkundungsgebieten Dominion, Gold Run, Gay Gulch und Violet sowie vom östlichen Mineralressourcengebiet Stander Zone entnommen. In den Gesteinsproben von allen Gebieten wurde sichtbares Gold beobachtet. Die Analyseergebnisse aller Gesteinsproben aus dem Jahr 2023 sind noch ausstehend.

Es wurden insgesamt 2.340 m an Diamantkernbohrungen in 25 Bohrlöchern durchgeführt. Die Diamantbohrziele in diesem Jahr beinhalten die Erkundungsgebiete Gold Run und Gay Gulch, das östliche Mineralressourcengebiet Stander Zone sowie weitere ausgewählte Ziele. Die technische und lithologische Protokollierung sowie die Erprobung des Bohrkerns sind nun abgeschlossen. Die Analyseergebnisse für alle Bohrkerne des Jahres 2023 sind noch ausstehend.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72223/KGNR_20231011_DEPRcom.001.jpeg

Abb. 1: Konzessionsgebiet Klondike District mit Explorationszielen 2023

Darüber hinaus wurde von Newmont Mining ein auf unabhängige Weise durchgeführtes BLEG- (Bulk Leach Extractable Gold)-Programm hinsichtlich der Entnahme von Flusssedimentproben in einem umfassenden regionalen Gebiet durchgeführt, das auch Teile des Konzessionsgebiets Klondike District von Klondike Gold umfasste. Das Unternehmen wird die Ergebnisse dieser Untersuchung von Proben, die sich in seinem Landpaket befinden, zu gegebener Zeit erhalten.

BEVORSTEHENDE VERANSTALTUNGEN

Klondike Gold wird an den folgenden bevorstehenden Veranstaltungen teilnehmen:

- Geological Society of America Technical Presentation New Constraints on the Role of Variable Fault Architecture on Orogenic Gold Formation from Investigations in the Klondike District, Yukon, Canada to the Geological Society of America Connects 2023 Conference (Pittsburgh, Pennsylvania) - 15.-18. Oktober 2023.

- Florida Capital Event Conference (Miami, Florida) - 17.-19. November 2023.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Peter Tallman, P.Geo., President und CEO von Klondike Gold, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 geprüft und freigegeben. Detaillierte technische Informationen, Spezifikationen, analytische Informationen und Verfahren sind auf der Website des Unternehmens zu finden.

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf Gold ab, das in Verbindung mit distriktweiten orogenen Verwerfungen entlang der 55 Kilometer Länge des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields stehen. Es wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Zone Stander Goldmineralisierungen über mehreren Kilometern identifiziert. Das Unternehmen hat eine Mineralressourcenschätzung im Umfang von 469.000 Unzen in der Kategorie angedeutet und 112.000 Unzen in der Kategorie vermutet Die Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Klondike District wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Principal, Ginto Consulting Inc., einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, erstellt. Der technische Bericht zur Mineralressourcenschätzung mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada wurde am 10. November 2022 bei SEDAR unter www.sedarplus.ca archiviert. Siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022.

durchgeführt - ein Meilenstein für den Klondike-Bezirk. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 727 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Trondëk Hwëchin First Nation gehört.

