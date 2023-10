EQS-News: NEON EQUITY AG-Beteiligung EasyMotionSkin Tec AG wächst in neue Dimension

EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

NEON EQUITY AG-Beteiligung EasyMotionSkin Tec AG wächst in neue Dimension



12.10.2023

Übernahme der milongroup ebnet Weg zum ganzheitlichen Anbieter von Health-Solutions

milongroup hat Marktanteil von rd. 47 % in der D-A-CH-Region als Spezialist für hochwertige, hochdigitalisierte Fitnessgeräte im B2B-Bereich

Umfassende Wachstumspotenziale von EasyMotionSkin Tec und milongroup durch Cross-Selling, Erschließung neuer Kundengruppen, Internationalisierung und Digitalisierung

Umsatzvervielfachung des EasyMotionSkin Tec-Konzerns durch die Übernahme

NEON EQUITY sieht steigenden Wert der Beteiligung und plant den Erwerb weiterer Aktien



Frankfurt am Main, 12. Oktober 2023 – Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, sieht sich in ihrer Investmententscheidung bei der EasyMotionSkin Tec AG durch den dynamischen Wachstumskurs des Unternehmens bestätigt. Die Generalversammlung von EasyMotionSkin Tec hat jüngst die notwendige Sachkapitalerhöhung zur Übernahme der milongroup einstimmig verabschiedet und so die Unternehmensexpansion weiter forciert. EasyMotionSkin Tec wächst damit strategisch sowie wirtschaftlich in eine neue Dimension und wird zum ganzheitlichen Health Solutions Provider. NEON EQUITY hatte erst kürzlich die Beteiligung an EasyMotionSkin Tec signifikant ausgebaut und plant in den kommenden Monaten den Erwerb weiterer Aktien des Unternehmens.

Die von EasyMotionSkin Tec auf einer gutachterlich bestätigten Bewertungsbasis von CHF 112 Mio. übernommene milongroup ist ein führender Entwickler und Produzent hochwertiger, intelligenter Premium-Trainingsgeräte im B2B-Segment. Zu den Kunden zählen neben einer Vielzahl inhabergeführter Fitnessstudios rd. 550 Physiotherapieeinrichtungen sowie rd. 150 Kliniken und Reha-Einrichtungen. Unter der Dachmarke milon offeriert die Gruppe ein einzigartiges Zirkeltraining-Gerätekonzept, bei dem die vollautomatisch gesteuerten Geräte digital vernetzt und individuell auf die jeweiligen Nutzer angepasst sind. Zudem werden Produkte zum Beweglichkeitstraining unter der Marke FIVE angeboten. Die milongroup ist derzeit auf 10 Kernmärkte ganz überwiegend in Europa fokussiert. In der D-A-CH- Region beläuft sich der Marktanteil im Premium-B2B-Segment auf rd. 47 %. Getragen vom weltweit weiter zunehmenden Fitnesstrend ist die Expansion in weitere internationale Märkte und die Aufstellung als globaler Anbieter geplant. Entsprechende Vertriebs- und Partnerstrukturen sind teilweise schon vorhanden und werden ausgebaut. Der weltweite Markt für B2B-Trainingsgeräte wird von Experten aktuell auf rd. USD 3 Mrd. geschätzt. Mit einer neuen Produktlinie, die im kommenden Jahr am Markt eingeführt wird, adressiert die milongroup vermehrt auch Fitnessketten und weitet die Zielgruppe so deutlich aus.

EasyMotionSkin positioniert sich mit dem Erwerb der milongroup als ganzheitlicher Gesundheitsanbieter mit internationaler Ausrichtung sowohl im B2B- als auch im B2C-Segment. Durch die hohe Präsenz der milongroup in Fitnessstudios und Physiotherapieeinrichtungen eröffnen sich erhebliche Cross-Selling-Potenziale zum bestehenden EasyMotionSkin-Produktangebot besonders bei der Ansprache von Endkunden. Wichtiger Treiber des weiteren Wachstums wird die Bündelung der Digitalkompetenz von EasyMotionSkin und milongroup sein. Der hohe Digitalisierungsgrad der Geräte bietet eine hervorragende Basis für die Kommunikation mit dem Nutzer und damit für weitere Produktangebote.

Wirtschaftlich wird mit der Übernahme der milongroup eine Umsatzvervielfachung des EasyMotionSkin Tec-Konzerns einhergehen. Während die EasyMotionSkin-Gruppe im Jahr 2022 einen profitablen Pro-forma-Umsatz von CHF 9,8 Mio. auswies, haben die Tochterunternehmen der milon Holding im gleichen Zeitraum einen konsolidierten profitablen Umsatz von CHF 29,4 Mio. erwirtschaftet.

Thomas Olek, Vorstand und Gründer von NEON EQUITY: “Wir freuen uns über die rasante Expansion und die extrem guten Perspektiven, die sich für EasyMotionSkin mit der Übernahme der milongroup eröffnen. Es zeigt sich, dass wir zu einem günstigen Zeitpunkt in das Unternehmen investiert haben und entsprechend nun an der sehr positiven Entwicklung partizipieren. Ich bin überzeugt, dass das Unternehmen erst am Beginn seiner Erfolgsstory steht und wir wollen den Weg des Unternehmens weiter aktiv begleiten. Als ganzheitlicher Anbieter von Lösungen für Gesundheit und Fitness erfüllt EasyMotionSkin perfekt unsere Kriterien als Impact Investor.“

