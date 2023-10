Baerbock auf dem Weg nach Israel - "Barbarischer Terror"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist am Freitagmorgen zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel aufgebrochen.

"Israel erlebt in diesen Tagen barbarischen Terror. Er ist durch nichts zu rechtfertigen", erklärte Baerbock vor ihrer Abreise in Berlin. "Israel hat jedes Recht, sich gegen diesen Terror im Rahmen des internationalen Rechts zu verteidigen. Deutschland steht fest und unverbrüchlich an der Seite Israels." Geplant ist unter anderem ein Treffen Baerbocks mit dem israelischen Außenminister Eli Cohen.

Nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt wird die Ministerin mit ihren Gesprächspartnern ausloten, wie Israel nach den Gewaltexzessen der radikalislamischen Hamas gegen die Zivilbevölkerung unterstützt werden kann. Zudem werde es um das Schicksal der von der Hamas nach Gaza verschleppten Geiseln gehen. Unter den Geiseln befinden sich auch deutsche Staatsbürger. Schließlich sei auch die weitere Unterstützung derjenigen deutschen Staatsbürger Thema, die derzeit aus Israel ausreisen wollten.

