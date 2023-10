CITIGROUP - Wie reagiert die Aktie auf die aktuellen Zahlen?

Citigroup Inc. - WKN: A1H92V - ISIN: US1729674242 - Kurs: 41,530 $ (NYSE)

Die Citigroup gab heute um 14.00 Uhr die Zahlen für das abgelaufene Quartal bekannt. Diese fielen gut aus. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Gewinn von 1,24 USD je Aktie gerechnet. Die Bank meldete einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie. Der Umsatz übertraf mit 20,10 Mrd. USD die Erwartungen um 0,79 Mrd. USD. Kurz nach Verkündung der Zahlen wird die Aktie bei 42,25 USD und damit 0,72 USD über dem gestrigen Schlusskurs getaxt.

Die Citigroup-Aktie krachte in der Finanzkrise völlig in sich zusammen. Im Dezember 2006 markierte sie ein Hoch bei 570,00 USD. Im März 2009 kostete sie im Tief gerade noch 9,70 USD. Nach einer ersten steilen Erholung und einem anschließenden Korrekturtief bei 21,40 USD im Oktober 2011 schwenkte die Aktie in einen moderaten Aufwärtstrend ein. Dieser führte sie mehrmals in den Bereich um 80 USD, zuletzt im Mai 2021.

Seitdem bestimmt ein Abwärtstrend das Kursgeschehen. Der Wert fiel dabei in der letzten Woche auf ein Tief bei 39,14 USD und damit in die Nähe des Aufwärtstrends seit Oktober 2011. Dieser verläuft in der laufenden Woche bei 37,92 USD. Seit dem Tief aus der letzten Woche erholt sich die Aktie dynamisch. Nach der ersten Reaktion auf die Zahlen scheint diese Erholung fortgesetzt zu werden.

Erholung ja, aber …

Die laufende Erholung kann noch etwas andauern. Ein logisches Ziel wäre der gebrochene Aufwärtstrend ab dem Zwischentief aus dem Oktober 2022 bei 44,68 USD oder der Abwärtstrend seit Mai 2022 bei aktuell 48,10 USD. Ein größeres Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem stabilen Ausbruch über diesen Abwärtstrend. Dann kämen sogar die 80 USD wieder in Sichtweite.

Sollte der Wert aber unter seinen Aufwärtstrend seit Oktober 2011 abfallen, dann könnte es für die Aktie ganz bitter werden. Sogar ein Rückfall auf das Crashtief aus dem Jahr 2009 wäre nicht mehr ausgeschlossen.

Fazit: Die aktuellen Zahlen dürften dafür sorgen, dass die kurzfristige Erholung weitergehen kann. Ein Investment ist die Aktie aber nach wie vor nicht.

Citigroup - Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)