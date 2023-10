Großbanken schlagen Ziele | Geopolitische Risiken fachen Ölpreise an

Wir sehen eine Verschärfung der Lage in Israel und Gaza, was den Ölpreis um rund 4% anfacht. Marktteilnehmer dürften vor dem Wochenende erneut Zurückhaltung üben. Was die vor Handelsstart gemeldeten Ergebnisse betrifft, sehen wir auf breiter Front positive Reaktionen. Wie zu erwarten war, können die Quartalszahlen der Großbanken die stark gesenkten Ziele der Analysten übertreffen. Dazu gehören neben der Citigroup auch J.P. Morgan, Wells Fargo und PNC Financial. BlackRock steht vor allem wegen der überraschend hohen Kapitalabflüsse unter Druck. Absatz des Finanzsektors kann auch United Health von soliden Ergebnissen und angehobenen Aussichten profitieren.



00:00 - Intro

00:16 - Überblick: Geopolitik, Banken, Activision & Microsoft

02:28 - Ergebnisse der Banken

04:13 - JPMorgan übertrifft Ziele

05:02 - Jamie Dimon: Risiken haben zugenommen

06:47 - Banken besser als erwartet (u.a. Wells Fargo)

08:18 - BlackRock

09:42 - UnitedHealth | Dollar General

10:57 - Blick auf kommende Woche

11:57 - Gestriger Handelstag

12:59 - Geldpolitik

14:08 - China unter Abgabedruck

16:35 - Kommentare zu JD

18:15 - Fazit zu China

19:05 - Lage in Israel | Ölpreis

21:28 - Repräsentantenhaus sucht Sprecher

22:30 - Ergebnisse (u.a. Activision, Microsoft, Ford, Boeing)

24:20 - Analysten zu Google, Fortinet, Amazon, Applied Materials



