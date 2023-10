HELLOFRESH - Aktie auf letzter Rille?

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 25,710 € (XETRA)

Die Hellofresh-Aktie bildete ab Oktober 2022 eine inverse SKS aus. Am 30. August brach die Aktie über die Nackenlinie nach oben aus und vollendete damit die Bodenformation. Mit diesem Ausbruch kam es zu einem neuen Kaufsignal. Dieses Signal leitete eine Rally auf 34,36 EUR ein.

Seit diesem Hoch vom 15. September konsolidiert die Aktie. Dabei kam es bisher zu einem Tief bei 25,30 EUR und damit zu einem leichten Rückfall unter die Nackenlinie der inversen SKS. In den letzten Tagen pendelte der Wert um diese Nackenlinie, die heute bei 26,67 EUR verläuft. Dabei näherte er sich dem EMA 50 an, attackierte ihn aber bisher nicht. Heute fällt die Aktie des Kochboxlieferanten wieder nahe an das Tief bei 25,30 USD zurück.

Noch haben die Bullen Chancen

Ein Ausbruch über den EMA 50 bei 27,54 USD könnte den Pullback an die Nackenlinie beenden. In diesem Fall wäre eine Rally in Richtung 34,36 EUR und später bis nahe an den Widerstand bei 50,98 USD möglich. Sollte der Wert allerdings unter 25,30 EUR abfallen, dann wäre zumindest mit einem Rückfall auf 22,60 EUR und vermutlich sogar in Richtung 17,69 EUR zu rechnen.

Fazit: Die Bullen müssen sich jetzt zeigen. Denn ihr Spielraum ist inzwischen äußerst begrenzt.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)