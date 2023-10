Lufthansa verlängert Flugstopp nach Israel bis 22. Oktober

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Airlines der Lufthansa-Gruppe setzen aufgrund von Sicherheitsbedenken den Flugverkehr mit Israel noch länger aus.

Reguläre Flüge bleiben bis einschließlich 22. Oktober ausgesetzt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Dazu hätten sich die Fluggesellschaften - neben der Hauptmarke Lufthansa betrifft das Swiss, Austrian und Brussels Airlines - aufgrund der sich weiterhin unklar entwickelnden Situation in Israel entschieden. "Sicherheit hat für die Airlines der Lufthansa Group oberste Priorität." Unterdessen stehe die Airline weiter im Austausch mit dem Auswärtigen Amt über mögliche weitere Sonderflüge, um Deutsche aus Israel nach Hause zu bringen. Am Donnerstag gingen die ersten vier Rückholflüge nach Tel Aviv, für Freitag sind vier weitere geplant.

Normalerweise haben die Lufthansa-Fluglinien 17 Israel-Flüge pro Tag im Programm. Auch die meisten anderen Airlines stellten Verbindungen in das von der Islamistenorganisation Hamas angegriffene Land ein - für die kommenden Wochen, ohne genaue Frist bis auf Weiteres und manche sogar bis Dezember.

