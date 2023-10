Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Unterstützung für Israel

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Unterstützung für Israel:

"Vor der Regierung liegt nun die Aufgabe, die Solidarität mit Israel in den kommenden Wochen hochzuhalten - auch gegen Grausamkeiten, die dieser wie jeder Krieg produzieren wird. Schon jetzt sollte Berlin zudem eine Strategie entwickeln, wie nach Ende der Kämpfe ein mögliches Momentum für eine neue Friedensordnung genutzt werden sollte. Es könnte die Stunde europäischer Vermittlung werden. Und noch etwas: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gerade daran erinnert, wie wichtig persönliche Besuche in Belagerungszeiten sind. So lange wie bis zu seiner ersten Kiew-Reise sollte sich Scholz diesmal nicht Zeit lassen./yyzz/DP/he