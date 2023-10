1.000 Euro und zwei Jahrzehnte Aktionär der Hannover Rück: Das ist jetzt daraus geworden!

Die Hannover Rück (WKN: 840221) gehört zu den erfolgreichsten Werten im Deutschen Aktienindex. Zuletzt erreichte die Aktie der Hannoveraner neue Allzeithochs, getrieben von einem positiven Umfeld für Versicherungsaktien. Insbesondere Rückversicherungsaktien gehören seit Jahren zu den langfristigen Gewinnern des Sektors.

Für Fantasie dürfte auch das zuletzt gestiegene Zinsniveau sorgen, denn die Prämien werden langfristig am Kapitalmarkt angelegt, was zwangsläufig zu höheren Kapitalerträgen führen sollte. Allerdings gibt es auch Risiken, denn unter dem stark gestiegenen Zinsniveau leiden besonders die festverzinslichen Wertpapiere.

Doch lasst uns heute einen Blick auf die langfristige Performance der Hannover Rück-Aktie werfen, um daraus zu schließen, ob es sich um ein gutes Investment gehandelt hat.

Performance-Rechner der Hannover Rück gibt Auskunft

Dazu möchte ich den Performance-Rechner der Hannover Rück nutzen und 20 Jahre in die Vergangenheit blicken. Ausgehend vom Jahr 2003 und einem Startbetrag von 1.000 Euro wäre aus diesem Kapital ohne Dividenden ein Betrag von 8.519,80 Euro geworden, was sich sehen lassen kann. Die durchschnittliche jährliche Rendite liegt damit bei 11,4 % und schlägt den DAX 40 deutlich. In Prozent ausgedrückt beträgt die Gesamtrendite 767,64 %.

Mit Dividenden noch besser!

Aber auch die Dividenden konnten sich über die Jahre sehen lassen. Der zweitgrößte deutsche Rückversicherer zahlt regelmäßig hohe Dividenden. Dabei ist zwischen regulären und Sonderdividenden zu unterscheiden. Zudem gab es häufiger Jahre, in denen die Dividende ausfiel, wie z.B. in den Jahren 2002, 2006 und 2009. Zudem müssen Anleger jederzeit mit gleichbleibenden oder sinkenden Dividenden rechnen.

Dennoch ist langfristig ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen: Wurden im Jahr 1995 umgerechnet gerade einmal 0,53 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet, waren es für das letzte Geschäftsjahr 2022 bereits 5 Euro zuzüglich einer Sonderdividende von einem Euro.

Aber kommen wir zurück zu unserem Renditerechner: Inklusive reinvestierter Dividenden hätte sich über 20 Jahre ein Betrag von 18.271,45 Euro ergeben. Die durchschnittliche jährliche Verzinsung beträgt inklusive Wiederanlage 15,73 Prozent und liegt damit noch einmal 4,3 Prozentpunkte über der Variante ohne Dividenden.

Der Endbestand ist also allein durch die Wiederanlage der Dividendenzahlungen um 9.727,05 Euro höher. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass weder Steuern noch Transaktionskosten berücksichtigt wurden, die bei kleineren Beträgen durchaus ins Gewicht fallen können.

Nichtsdestotrotz bleibt die naheliegende Schlussfolgerung, dass ein Investment in die Aktie der Hannover Rück in der Vergangenheit zu einer außergewöhnlich guten Performance geführt hat. Mit ihr hätte man den Vergleichsindex locker geschlagen. Richtig Reich geworden wäre man mit ihr jedoch auch nicht.

Hannover Rück: 28 Mrd. EUR Wertschöpfung seit Börsengang

Die Börsenpräsenz der Hannover Rück scheint eine Erfolgsgeschichte zu sein. Im November 1994 ging das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von knapp über einer Milliarde Euro an die Börse. Heute beträgt die Marktkapitalisierung über 25 Mrd. Euro. Zusätzlich wurden im Laufe der Jahre siebeneinhalb Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet. Abzüglich der Kapitalerhöhungen von 811 Mio. Euro bleibt eine Wertschöpfung von rund 30 Mrd. Euro!

Auch zukünftig ein gutes Investment?

Kommen wir nun zur Gretchenfrage: Kann die Aktie auch in Zukunft eine überdurchschnittliche Rendite liefern? Nun, dazu kann ich keine sichere Aussage treffen, da ich weder Aktienkurse prognostizieren noch Unternehmensentwicklungen vorhersagen kann.

Überzeugend sind jedoch die Unternehmenskultur und die solide Positionierung im Rückversicherungsmarkt. Beides könnte ein wesentlicher Treiber dafür sein, dass die Aktie in Zukunft das Potenzial besitzt, ähnliche Renditen zu generieren. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht.

Der Artikel 1.000 Euro und zwei Jahrzehnte Aktionär der Hannover Rück: Das ist jetzt daraus geworden! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank Seehawer besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023