Blick über den Tellerrand: Diese 3 Top-Aktien aus Italien sind jetzt einen Blick wert

Mit Italien verbinde ich eher „Dolce Vita“ als starke Unternehmen, in die ich gerne investieren möchte. Doch auch wenn die Wirtschaft als Ganzes nicht gerade floriert, gibt es in „Bella Italia“ eine Reihe spannender Aktien. Wie die folgenden drei italienischen Unternehmen.

Technogym profitiert vom Sport-Trend

Wir beginnen mit dem Sportgerätehersteller Technogym (WKN: A2AHWL). Das Unternehmen stellt hochwertige Laufbänder, Crosstrainer, Kraftgeräte, Hanteln und so weiter her, die auch in vielen deutschen Fitnessstudios zu finden sind. Über digitale Angebote wird zudem eine „Live Training Experience“ angeboten. 50 Mio. Nutzer trainieren täglich mit den Geräten in Fitnessstudios oder auch zu Hause.

Das gründergeführte Unternehmen profitiert ganz grundsätzlich davon, dass weltweit immer mehr Menschen auf einen gesunden und aktiven Lebensstil achten. Entsprechend steigen die Umsätze langfristig an. Trotz des coronabedingten Einbruchs betrug das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren 4 %. Im ersten Halbjahr 2023 stieg der Umsatz sogar um 14 %, der angepasste Gewinn um 13 %. Insbesondere das Geschäft mit Fitnessstudios und Hotels entwickelte sich gut.

Sollte sich dieses Wachstum fortsetzen, wäre das KGV von 23 attraktiv (Stand aller Angaben: 12.10.2023). Auch die starke Bilanz mit einer Netto-Cash-Position von 72 Mio. Euro sprechen für das Unternehmen. Die im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit gesunkene Gewinnmargen von zuletzt 8,0 % gefällt mir hingegen weniger gut.

Marktführer im wachsenden Hörgeräte-Markt: Amplifon

Das italienische Handelsunternehmen Amplifon (WKN: A0JMJX) ist mit einem Marktanteil von 12 % der weltweite Marktführer beim Verkauf von Hörgeräten und Zubehör. Die stationären Geschäfte finden sich in 25 Ländern – allein in Deutschland gibt es über 600 Filialen.

Zusätzlich zum organischen Wachstum verstärkt sich der Konzern regelmäßig durch die Übernahme kleinerer Hörakustikbetriebe. Allein im ersten Halbjahr 2023 kamen so 140 Geschäfte hinzu, die das langfristige Umsatz- und Gewinnwachstum antreiben. In den letzten fünf Jahren betrug das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum 11 %, beim Gewinn waren es sogar 13 %. Auch im ersten Halbjahr 2023 setzte sich das Wachstum fort.

Ich erwarte eine Fortsetzung dieser Wachstumsgeschichte. Denn der Gesamtmarkt für den Vertrieb von Hörgeräten ist weiterhin stark fragmentiert. Außerdem sollte die Nachfrage nach Hörgeräten aufgrund des demografischen Wandels und eines schlechteren Hörvermögens auch bei jüngeren Menschen langfristig ansteigen. In Anbetracht dieser guten Aussichten finde ich das KGV von 34 angemessen.

Hochprozentiges mit zweistelligen Wachstumsraten: Davide Campari-Milano

Die alkoholischen Getränke von Davide Campari-Milano (WKN: A2P8B7) dürfte den meisten geläufig sein. Mit Marken wie Aperol, Grand Marnier, Skyy Vodka, Averna und Cinzano ist das Unternehmen aus Mailand weltweit in Bars, Restaurants und Supermärkten präsent.

Das Spektrum dieser Marken wird stetig erweitert – allein im Jahr 2022 wurden fünf Marken hinzugekauft, während der letzte Verkauf aus dem Jahr 2019 datiert. So möchte der Getränkehersteller seine langfristige Wachstumsgeschichte fortsetzen. Das Wachstum soll zur Hälfte aus Zukäufen resultieren, zur Hälfte aus organischen Zuwächsen.

In den letzten Jahren hat dies gut funktioniert. Der Umsatz stieg in den letzten drei Jahren um durchschnittlich 12 % pro Jahr. Im ersten Halbjahr 2023 lief es noch besser. Getragen von einer starken Entwicklung der Marke Aperol stieg der Umsatz um 16 %, der Gewinn um 9 %. Gemessen daran erscheint mir das KGV von 33 nicht zu hoch.

