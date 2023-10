AMD - Jetzt müssen sich die Bullen zeigen

Advanced Micro Devices Inc. - WKN: 863186 - ISIN: US0079031078 - Kurs: 105,090 $ (Nasdaq)

Die AMD-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 54,57 USD vom 13. Oktober 2022 in einer Rally. Diese führte die Aktie in mehreren kaufwelle auf ein Hoch bei 132,83 USD. Nach diesem Hoch konsolidierte der Wert in einem bullischen Keil bis auf das log. 38,2%-Retracement bei 94,56 USD.

Am 06. Oktober 2022 kam es zum Ausbruch aus diesem Keil. Am Donnerstag notierte der Wert im Hoch bei 111,31 USD. Am Freitag musste die Aktie einen Rückschlag hinnehmen und fiel auf die Unterstützung bei 104,94 USD zurück. Die Keiloberkante liegt heute bei 103,04 USD.

Bisher nur kurzfristige Gewinnmitnahmen

Die AMD-Aktie befindet sich seit dem Hoch vom Donnerstag in einem Pullback an den bullischen Keil. Im Idealfall dreht der Wert direkt wieder nach oben und verteidigt die Unterstützung bei 104,94 USD. Ein Rücksetzer auf die Keiloberkante wäre aber auch unproblematisch. Anschließend könnte die AMD-Aktie in Richtung Jahreshoch und später vielleicht sogar an das Allzeithoch anziehen.

Kritisch wäre vor allem in Rückfall unter den EMA 200 bei aktuell 100,53 USD. In diesem Fall müsste sogar mit einem Test des Aufwärtstrends seit Oktober 2022 gerechnet werden. Dies würde Abgaben in Richtung 84-85 USD bedeuten.

Fazit: Die Bullen haben jetzt eine Chance, eine größere Rally zu starten. Aber ihr Spielraum ist begrenzt. Sie müssen diese Chance auf zügig nutzen.

AMD-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)