Birkenstock-IPO haut Anleger nicht aus den Latschen

Das Börsendebüt von Birkenstock (BIRK) in New York scheint die Anleger nicht aus den Latschen zu hauen. Die Aktie verlor bereits den zweiten Tag in Folge und hat bereits rund 10% an Wert verloren

Die sehr hohe Bewertung im Vergleich zu den Peers wurde vom Markt nun bestraft und könnte der Aktie noch weitere Verluste bescheren. Charttechnisch befindet sich die Aktie kurzfristig in einem intakten Abwärtstrend und hat bereits neue Kursziele an der Unterseite aktiviert.