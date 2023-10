Neue Position in Celestica

Celestica Inc. mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, ist ein führendes Unternehmen für elektronische Fertigungsdienstleistungen. Mit dem Schwerpunkt auf Technologie und der Nutzung des jüngsten AI-Trends hat Celestica weltweit expandiert und bietet fortschrittliche Lieferkettenlösungen in Nordamerika, Europa und Asien an. Celestica profitiert von Rückenwind durch die robuste Nachfrage seines Kerngeschäftsbereichs CCS (56% des Umsatzes), dessen Endmarkt Hyperscale Cloud Platforms in den nächsten Jahren mit einer CAGR von 37,8% wachsen soll. Trotz des enormen Runs wird die Aktie noch mit einem Forward KGV unter 12 gehandelt. Alle Details und Updates findest du weiter unten in diesem Artikel.

