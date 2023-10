Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Umsatzentwicklung

Inbetriebnahme des neuen Dienstleistungscenters bremst Geschäftsgang von Meier Tobler im zweiten Halbjahr 2023



17.10.2023 / 07:00 CET/CEST

English version: meiertobler.ch/de/investoren/ad-hoc-mitteilungen

Version française: meiertobler.ch/fr/investisseurs/communiques-ad-hoc

Versione italiana: meiertobler.ch/it/investitori/comunicati-ad-hoc

Schwerzenbach, 17. Oktober 2023



Die Inbetriebnahme des neuen Dienstleistungscenters von Meier Tobler in Oberbuchsiten, dessen Lager- und Logistikbetrieb derzeit schrittweise hochgefahren wird, ist von unerwarteten Startschwierigkeiten betroffen. Aufgrund einer noch ungenügenden Prozessgeschwindigkeit und -stabilität im neuen Dienstleistungscenter wurde ein zu hoher Anteil der Bestellungen im dritten Quartal verzögert oder unvollständig ausgeliefert.



Als Folge davon lag der Umsatz von Meier Tobler in der Periode Juli bis September 2023 mit CHF 131.5 Mio. um 9.1 Prozent unter der Vorjahresperiode (CHF 144.7 Mio.). Dank dem starken ersten Halbjahr 2023 liegen die kumulierten Umsätze per September 2023 mit CHF 407.9 Mio. dennoch um 1.2 Prozent über Vorjahresniveau (CHF 403.0 Mio.).



Meier Tobler arbeitet mit Hochdruck daran, die Performancemängel im neuen Dienstleistungscenter rasch zu beheben, um den Kunden wieder die gewohnte Lieferzuverlässigkeit bieten zu können. Kurzfristig wird jedoch auch das wichtige Herbstgeschäft durch die aktuellen Probleme beeinträchtigt sein, weshalb Meier Tobler auch für das vierte Quartal deutlich tiefere Umsätze als in der Vorjahresperiode erwartet. Als Folge davon werden die Vorjahreswerte bezüglich Umsatz, EBITDA und Konzerngewinn im Geschäftsjahr 2023 nicht erreicht werden können.



Das Geschäftsjahr 2024 wird voraussichtlich nicht mehr durch Lieferprobleme beeinträchtigt sein und Meier Tobler erwartet eine Erholung des Umsatzes, wobei es schwierig abzuschätzen ist, wie rasch sich dieser wieder auf dem früheren Niveau einpendeln wird.



Eine Dividendenausschüttung mindestens auf dem Niveau des Vorjahres und das laufende Aktienrückkaufprogramm sind aus heutiger Sicht nicht gefährdet.



Weitere Auskünfte

Meier Tobler, Corporate Communications

+41 44 806 44 50, meiertobler.ch/de/investoren

Meier Tobler ist ein auf den Schweizer Markt fokussierter Haustechnik-Anbieter. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und beschäftigt heute rund 1300 Mitarbeitende. Die Aktien von Meier Tobler sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol MTG).



