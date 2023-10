Rheinmetall - Flagge als Steilvorlage

Aufgrund der jüngsten Marktturbulenzen sind solche Charts selten geworden! So weist die Rheinmetall-Aktie aktuell eine Relative Stärke nach Levy von 1,06 auf und signalisiert damit einen Aufwärtstrend. Von den 160 deutschen „blue chips“ aus DAX®, MDAX® und SDAX® gelingt dieses Kunststück gerade einmal noch 21 % aller Einzelaktien. Charttechnisch kommt der Versuch eines Ausbruchs gen Norden aus der seit fast anderthalb Jahren bestehenden Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 265,58 EUR) hinzu (siehe Chart). Damit ist möglicherweise eines unserer Lieblingssetups erfüllt, welches eine hohe Relative Stärke mit dem Ausbruch aus Konsolidierungsformationen verknüpft. Gleichzeitig arbeitet der Titel an einem neuen MACD-Kaufsignal. In der Summe können Anlegerinnen und Anleger auf ein neues Rekordhoch jenseits der Marke von 281,30 EUR hoffen. Aus der beschriebenen Flagge lassen sich perspektivisch sogar Notierungen oberhalb der runden 300er-Marke rechtfertigen. Als strategische Absicherung auf der Unterseite bietet sich indes der Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 253,34 EUR) an.

Rheinmetall (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Rheinmetall

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

