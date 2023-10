ABBOTT LABORATORIES - Aktie erholt sich nach Zahlen

Abbott Laboratories - WKN: 850103 - ISIN: US0028241000 - Kurs: 95,560 $ (NYSE)

Abbott Laboratories gab gestern vorbörslich Zahlen über den Erwartungen bekannt. Der Konzern verdiente 1,14 USD je Aktie (Schätzung 1,10 USD) und setzte 10,1 Mrd. USD (Schätzung: 9,82 Mrd. USD) um. Die Anleger belohnten diese Zahlen gestern mit einem Plus von 3,71%.

Die Aktie befindet sich seit Jahrzehnten in einer langfristigen Rally. Nach einem Zwischenhoch im Jahr 1999 beschränkte fast 20 Jahre eine obere Pullbacklinie das Kursgeschehen in der Aktie. Erst im Januar 2018 gelang der Ausbruch über diese Trendlinie. Aus diesem Ausbruch lässt sich ein sehr langfristiges Ziel bei ca. 186,50 USD ableiten. Mit dem Coronatief teste die Aktie diesen Ausbruch noch einmal.

Im Dezember 2021 erreichte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 142,60 USD. Seitdem befindet er sich in einer großen Korrekturbewegung. Im Oktober 2022 markiert die Aktie ein Tief bei 93,25 USD. Ein anschließender Bodenbildungsversuch scheiterte allerdings. Mitte September durchbrach der Wert seinen Aufwärtstrend seit Oktober. Nach einem Tief bei 89,67 USD erholt sich die Aktie in dieser Woche.

Noch kein Boden in Sicht

Trotz der guten Zahlen und der positiven Reaktion darauf ist das Chartbild der Aktie von Abbott Laboratories auf mittelfristige Sicht eher bärisch. Kurzfristig kann es zu einem Anstieg in Richtung 101,00-102,94 USD kommen. Dieser wäre aber nur ein Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend ab Oktober 2022. Anschließend würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 80,88 USD drohen.

Ein kleines Kaufsignal ergäbe sich mit einem Ausbruch über 102,94 USD. Ein größeres Kaufsignal käme aber erst mit einem Ausbruch über 115,69 USD zustande. Dann könnte die Aktie in Richtung Allzeithoch klettern.

Fazit: Die aktuelle Erholung in der Aktie von Abbott Laboratories weckt bisher keine Hoffnung auf ein Ende der seit knapp zwei Jahren andauernden Korrektur. Vermutlich steht noch eine größere Verkaufswelle aus.

Abbott Laboratories

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)