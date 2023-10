Die 'Tagesschau' schickt jetzt auch Nachrichten per Whatsapp

HAMBURG (dpa-AFX) - Die ARD-Nachrichtensendung "Tagesschau" hat ihr Angebot erweitert und ist nun auch bei dem Messenger-Dienst Whatsapp aktiv. Dort schickt das Team ab sofort in einem eigenen Kanal Eilmeldungen und Hintergründe zu den News des Tages, wie der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Mit dem neuen Verbreitungskanal komme die "Tagesschau" auch einem Wunsch der Community nach. In den Nachrichtendiensten von Apple , Facebook , Telegram und Notify ist das Nachrichtenteam bereits aktiv. Dort sollen auch weiterhin morgens und abends die Nachrichten des Tages sowie Eilmeldungen gesendet werden.

"Mit unserem Engagement im Whatsapp-Channel wollen wir unseren Nutzerinnen und Nutzern eine weitere Tür in die Welt der Nachrichten öffnen. Dafür gehen wir dorthin, wo sie ihre Zeit verbringen", sagte Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD aktuell, dazu laut Mitteilung.

Der Whatsapp-Kanal funktioniert ähnlich wie ein Blog: Schreiben kann nun der Besitzer, aber die Lesenden können auf die Inhalte reagieren - mit Emojis./cgl/DP/zb