IRW-News: IperionX: IperionX erhält Absichtserklärung im Wert von 11,5 Mio. USD von Exim Bank für Titanproduktion in USA

IRW-PRESS: IperionX: IperionX erhält Absichtserklärung im Wert von 11,5 Mio. USD von Exim Bank für Titanproduktion in USA

19. Oktober 2023 / IRW-Press / - IperionX Limited (IperionX) (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) freut sich bekannt zu geben, dass es von der Export-Import Bank of the United States (die EXIM Bank) eine Absichtserklärung (LOI) hinsichtlich eines vorläufigen Betrags von 11,5 Millionen USD zur Anlagenfinanzierung mit einer Laufzeit von sieben Jahren für die Entwicklung der Titanproduktionsanlage von IperionX in Halifax County in Virginia erhalten hat.

IperionX wurde von EXIM darüber informiert, dass die geplante Titanproduktionsanlage für die Anlagenfinanzierung im Rahmen des China and Transformational Exports Program und der Make More in America Initiative von EXIM qualifiziert sein könnte. Diese beiden Programme ermöglichen es EXIM, seine bestehenden mittel- und langfristigen Darlehens- und Kreditbürgschaftsprogramme zu erweitern, um Projekte zu unterstützen, die die chinesische Dominanz in strategischen Sektoren verringern und exportorientierte inländische Projekte fördern, wie etwa die von IperionX geplante Titanproduktionsanlage in Virginia.

IperionX beabsichtigt, die Anlagenfinanzierung durch die EXIM Bank für wichtige Produktionsanlagen wie Industrieöfen und Zerkleinerungsanlagen zu nutzen, deren Kosten sich voraussichtlich auf etwa 11,5 Millionen Dollar belaufen werden.

IperionX plant die Errichtung einer Titanproduktionsanlage mit einer Kapazität von 125 t pro Jahr in Virginia, wobei die erste Produktion für 2024 erwartet wird. Sobald diese in Betrieb genommen wurde, beabsichtigt IperionX, die Kapazität dieser modernen Titanproduktionsanlage in einem modularen Entwicklungsansatz rasch auf 1.125 t pro Jahr am selben Standort in Virginia zu erweitern.

Titan wird aufgrund seines guten Verhältnisses zwischen Festigkeit und Gewicht sowie aufgrund seiner Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Korrosion geschätzt. Titan ist ein kritisches Material für zahlreiche US-Verteidigungssysteme sowie für eine Reihe anspruchsvoller Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Medizin, der Unterhaltungselektronik, der additiven Fertigung sowie dem Wasserstoff- und Automobilsektor.

IperionX weist das Potenzial auf, eine vollständige US-Titanlieferkette von der Gewinnung von Titanmineralien bis zur Herstellung von Hochleistungs-Titanprodukten bereitzustellen, und verfügt über die einzigartige Fähigkeit, zu 100 % recycelte Titanabfälle zu verwenden. IperionX kann eine breite Palette von Titanprodukten - einschließlich Titanpulver, -barren, -stangen und -platten - mit höherer Energieeffizienz, niedrigeren Kosten und geringeren Umweltauswirkungen herstellen.

Obwohl die LOI unverbindlich und an Bedingungen geknüpft ist, bietet die potenzielle Finanzierungsunterstützung durch die EXIM Bank IperionX eine solide Basis, um eine Reihe wettbewerbsfähiger Finanzierungsoptionen für seine geplante Titanproduktionsanlage zu prüfen. IperionX beabsichtigt nicht, den Markt hinsichtlich eines Antrags auf finanzielle Unterstützung durch die EXIM Bank zu informieren oder auf dem Laufenden zu halten, solange das Unternehmen kein endgültiges Abkommen über eine finanzielle Unterstützung durch die US-Regierung erreicht.

Anastasios (Taso) Arima, CEO von IperionX, sagte:

Titan für den US-Fertigungssektor wird zurzeit über große Entfernungen aus dem Ausland beschafft. Wir freuen uns über die Absichtserklärung von US EXIM für eine vorläufige Finanzierung in Höhe von 11,5 Millionen $, die IperionX dabei unterstützen wird, eine kostengünstigere, nachhaltigere und vollständig integrierte US-Titanlieferkette aufzubauen, die sowohl für die Herstellung moderner Güter als auch für die nationale Sicherheit Amerikas von grundlegender Bedeutung ist.

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen oder Anfragen kontaktieren Sie:

info@iperionx.com

+1 704 461 8000

Über IperionX

IperionX ist bestrebt, ein führendes amerikanisches Unternehmen für Titanmetalle und kritische Materialien zu werden, das patentierte Metalltechnologien einsetzt, um Hochleistungs-Titanlegierungen aus Titanmineralien oder -abfällen mit weniger Energie, Kosten und Kohlenstoffemissionen zu produzieren.

Unser Projekt Titan für kritische Mineralien ist die größte bekannte JORC-konforme Mineralressource für Titan, Seltene Erden und Zirkon-Mineralsande in den Vereinigten Staaten.

Die Titanmetalle und kritischen Mineralien von IperionX sind essentiell für moderne Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Wasserstoff, Elektrofahrzeuge und additive Fertigung.

Über die EXIM Bank

EXIM ist die offizielle Exportkreditagentur der US-Regierung. Sie ist ein unabhängiges ausführendes Organ, dessen Aufgabe darin besteht, durch die Erleichterung des Exports von US-Waren und -Dienstleistungen Arbeitsplätze in den USA zu fördern.

Die Make More in America Initiative (MMIA) wurde als Reaktion auf Präsident Bidens Executive Order 14017 zu amerikanischen Lieferketten entwickelt. Sie bietet US-Herstellern einen neuen Zugang zu Kapital, um kritische Lücken in der Lieferkette zu schließen, und wurde vom Board of Directors von EXIM im April 2022 genehmigt. Das Ziel der MMIA besteht darin, Finanzierungen für die Fertigung in den USA zu ermöglichen und kritische Lücken in der Lieferkette zu schließen, insbesondere in Sektoren, die für die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Im Rahmen der MMIA ist EXIM in der Lage, die bestehenden mittel- und langfristigen Darlehens-, Kreditbürgschafts- und Versicherungsprogramme der Behörde für exportorientierte inländische Projekte wie ICO zur Verfügung zu stellen.

Das China and Transformational Exports Program (CTEP) wurde im Dezember 2019 durch eine erneute Genehmigung der Charta von EXIM durch den Kongress eingerichtet. Im Rahmen des CTEP-Mandats ist EXIM autorisiert, US-Exporteure zu unterstützen, die dem Wettbewerb mit China ausgesetzt sind, und sicherzustellen, dass die USA in strategischen Schlüsselbereichen, die für die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind, einschließlich erneuerbarer Energien, Speicherung und Effizienz, weiterhin führend sind. Das CTEP unterstützt die Erweiterung von EXIM-Darlehen, -Bürgschaften und -Versicherungen zu Zinssätzen, Bedingungen und sonstigen Konditionen, die, soweit möglich, mit den von China festgelegten Zinssätzen, Bedingungen und sonstigen Konditionen voll wettbewerbsfähig sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, antizipieren, fortsetzen und vorhersehen oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

