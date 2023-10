MICROSOFT - Ausbruch zeigt noch keine Wirkung

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 330,110 $ (Nasdaq)

Die Microsoft-Aktie markierte am 18. Juli 2023 ihr aktuelles Allzeithoch bei 366,78 USD. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein, welche den Wert auf ein Tief bei 309,45 USD. Damit näherte sich die Aktie ihrem EMA200 (Tagesbasis) und dem log. 38,2%-Retracement der Rally ab Januar 2023 bei 301,38 USD an, erreichte diese Unterstützungen aber nicht ganz.

Am 06. Oktober 2023 vollendete die Aktie mit dem Ausbruch über 321,89 USD einen kleinen Boden. Am 11. Oktober gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Seitdem läuft der Aktienkurs oberhalb dieses Trends und oberhalb des EMA50 bei aktuell 326,31 USD seitwärts. Die Aktie hält sich in der Konsolidierung im Nasdaq 100 sehr gut und gibt kaum nach, kann aber das Kaufsignal, das mit dem Ausbruch über den Abwärtstrend entstand, bisher nicht umsetzen.

Rally möglich

Das Chartbild der Microsoft-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie hat die Chance auf eine Rally gen 343,72-349,67 USD und später an das Allzeithoch. Bei einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch ergäbe sich weiteres Potenzial bis zunächst rund 400 USD.

Sollte der Wert aber unter 309,45 USD abfallen, dann wäre der Ausbruch aus dem Abwärtstrend eine Bullenfalle. In diesem Fall müsste mit Abgaben gen 281,60 USD oder sogar 266,95 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Stärke der letzten Tage könnte in Kürze belohnt werden, sofern der Markt nicht abschmiert.

Microsoft Corp

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)