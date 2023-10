Brenntag SE – was kommt bei diesem Wert auf uns zu?

Ein Fehlausbruch nach oben ist meist ein Hinweis dafür, dass etwas nicht stimmt. In der Regel geht es im Anschluss kräftig in den Keller. Genau das ist im Chart der Brenntag-Aktie zu sehen. In den letzten Tagen kam sogar noch ein mehrfaches Verkaufssignal dazu. Thomas Bopp analysiert die Aktie und zeigt das aktuelle Kursziel auf.

Brenntag SE gilt in Deutschland als die Nummer 1 in der Chemiedistribution. Das Unternehmen kauft große Mengen an Chemikalien ein und bietet dadurch seinen Kunden ein Sortiment von über 10.000 verschiedenen Produkten an. Durch den Großeinkauf sichert sich das Unternehmen günstige Einkaufspreise. Kunden bekommen die von Ihnen benötigten Mengen speziell verpackt und ausgeliefert. Zu den belieferten Branchen zählt die Nahrungsmittel-, Öl-, Gas- und Pharmaindustrie sowie unter anderem die Wasseraufbereitung – das Kundenportfolio beinhaltet dabei Unternehmen aus über 73 Ländern.

Das Unternehmen hat im letzten Jahr wie erwartet mit Rekorden bei Umsatz und Gewinn geschlossen – nur leider hilft das der Aktie überhaupt nicht auf die Sprünge. Das könnte daran liegen, dass die am 18. August veröffentlichten Quartalszahlen einen niedrigen Umsatz aufwiesen, und zwar um 15,9 % weniger gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Gewinn rutschte sogar um über 35 % auf 186 Mio. EUR ab.

Die Aktie sprang in den zwei Wochen danach noch einmal nach oben und überschritt die in der nachfolgenden Grafik eingezeichnete rote Widerstandszone. Dann setzten kräftige Gewinnmitnahmen ein, die bis zum heutigen Tage anhalten.

In den letzten fünf Tagen kam es zu mehreren markanten Verkaufssignalen. Wurde nicht nur die blau berechnete 200-Tage-Linie unterschritten, sondern auch noch der grün eingezeichnete kurzfristige Aufwärtstrend, ebenso wie der seit dem Tief im März 2020 ausgebildete langfristige Aufwärtstrend, den Sie in Grau sehen.

Abbildung 1 –Brenntag SE im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 25.10.2018 bis 20.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Für 2023 gehen die Analysten von einem EBITDA am unteren Ende der Erwartungen aus. Die Aktie ist also angeschlagen. Das zeigt auch der Blick auf den kurzfristigen Tageschart, den Sie in Abbildung 2 sehen. Die Aktie steht bereits seit einiger Zeit laut dem Supertrend-Indikator auf Verkauf. Ohne Probleme wurde auch die grün gepunktete 50-Tage-Linie unterschritten. Normalerweise dienen gleitenden Durchschnittslinien als Realtime-Unterstützung und Widerstand. Leider ist das hier ganz und gar nicht der Fall. Nach einem kleinen Rücksetzer nach oben, wurde jetzt auch die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.

Abbildung 2 – Brenntag SE im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.10.2022 bis 20.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Charttechnisch kann man in der Grafik eine umgekehrte Konsolidierungsformation einzeichnen, bei der sich die Spitze auf der linken Seite findet. Die Aktie ist also immer wieder auf neue Hochs und auch auf neue Tiefs fallen. Jetzt scheint es so, dass die untere graue Linie dieser Formation das nächste Ziel ist.

Ein Ausbruch auf neue Hochs, wie es Abbildung 1 gelb markiert zeigt, führt nämlich in der Regel zu einer gleichen Bewegung auf der Unterseite. Die Aktie könnte also in der Tat den in Abbildung 2 ebenfalls eingezeichneten gelben Bereich bei unter 60 Euro ansteuern. Nachfolgend finden Sie ein entsprechendes Faktor-10-Short-Zertifikat, mit dem man eine solche Bewegung profitieren kann.

Sollte die Aktie dagegen in den nächsten Tagen die 200-Tage-Linie wieder zurückerobert, ebenso den Supertrend-Indikator der aktuell bei 68 Euro verläuft überschreiten, könnte sich eventuell das Faktor-10-Long-Zertifikat lohnen.

Faktor-Put-Optionsschein auf Brenntag SE für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis Resetpreis Faktor Brenntag SE HC3TWP 2,20 74,80 70,04272 -10 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.10.2023; 12:00 Uhr Faktor-Call-Optionsschein auf Brenntag SE für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis

Resetpreis

Faktor Brenntag SE HC0TP3 1,56 61,20 65,96136 10 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.10.2023; 12:00 Uhr Weitere Produkte auf SAP finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

