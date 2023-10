EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von ca. 1,2 Mrd. € und erhöht die Jahresprognose für 2023 auf 4,5 Mrd. €

EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von ca. 1,2 Mrd. € und erhöht die Jahresprognose für 2023 auf 4,5 Mrd. €



23.10.2023 / 13:14 CET/CEST

Infolge einer anhaltend guten operativen Entwicklung in allen Geschäftssegmenten erzielte Munich Re im dritten Quartal 2023 ein vorläufiges Nettoergebnis von ca. 1,2 Mrd. € (Konsens: 1.131 Mio. €*). In der Schaden/Unfall-Rückversicherung verzeichnete Munich Re Großschäden leicht unterhalb der durchschnittlichen Erwartung. In der Rückversicherung Leben/Gesundheit übertraf das versicherungstechnische Gesamtergebnis erneut die anteilige Jahreserwartung. Bei unverändert sehr gutem Geschäftsverlauf erreichte ERGO auch infolge von gestiegenen Schäden aus Naturkatastrophen ein Ergebnis etwas unter dem sehr hohen Niveau der beiden Vorquartale.



Das Ergebnis nach neun Monaten beträgt somit ca. 3,6 Mrd. €. Munich Re ist damit auf einem sehr guten Weg, das bisherige Jahresziel von 4 Mrd. € zu übertreffen. Daher hebt Munich Re die Jahresprognose für 2023 auf ein Nettoergebnis von 4,5 Mrd. € an. Wie üblich steht diese Prognose unter dem Vorbehalt erhöhter Unsicherheiten aus geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, eines erwartungsgemäßen Großschadenverlaufs, der Gewinn- und Verlustauswirkungen gravierender Währungs- und Kapitalmarktbewegungen sowie signifikanter Veränderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen und anderer Sondereffekte.



Über die endgültigen Ergebnisse des dritten Quartals wird Munich Re wie geplant am 8. November berichten.





* Mittelwert aus der Schätzung von 15 Finanzanalysten





Kontakt:
Dr. Stefan Gehring
General Counsel & Group Chief Compliance Officer



