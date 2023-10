EQS-News: Eckert & Ziegler beliefert Ablaze Pharmaceuticals mit Lutetium-177 für klinische Studien

EQS-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Vertrag

Eckert & Ziegler beliefert Ablaze Pharmaceuticals mit Lutetium-177 für klinische Studien



23.10.2023 / 09:00 CET/CEST

Ablaze entwickelt derzeit mehrere Arzneimittel auf Lutetiumbasis für die gezielte Strahlentherapie (Targeted Radiotherapy - TRT). Beim TRT-Ansatz wird ein Radioisotop wie Lutetium-177 mit tumorspezifischen Medikamenten kombiniert, die dann das strahlende Element des Radioisotops in die Tumorzellen abgeben, um diese zu zerstören, während das umliegende gesunde Gewebe weitgehend verschont bleibt.



"Wir freuen uns, die Entwicklung der innovativen Radiopharmazeutika von Ablaze durch die Bereitstellung unseres hochqualitativen Lutetium-177 zu unterstützen,” erklärte Jutta Ludwig, Mitglied des Vorstands von Eckert & Ziegler und verantwortlich für das Asien-Geschäft. “Mit dieser Vereinbarung stärken wir unsere Position auf dem chinesischen Markt weiter. Beginnend mit der Lieferung von Produkten für klinische Studien streben wir gemeinsam eine langfristige Zusammenarbeit an, die auch die Lieferung für kommerzielle Produkte und zukünftige Entwicklungen umfasst.”



"Unser Ziel, die Verfügbarkeit von TRT-Produkten in China zu verbessern und sie für chinesische Patienten zugänglich zu machen, erfordert starke und zuverlässige Partner,” sagte Dr. Alex Qiao, Mitbegründer, Präsident und CEO von Ablaze. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit einem Experten wie Eckert & Ziegler, der uns die Qualität und Versorgungssicherheit garantieren kann, die wir brauchen, um unsere Aktivitäten voranzutreiben.”



Neben Lutetium-177 beliefert Eckert & Ziegler internationale Pharmaunternehmen mit Gallium-68, Yttrium-90, Actinium-225 und anderen Radioisotopen, die für den Einsatz in Diagnostik und Therapie von entscheidender Bedeutung sind.



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit rund 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Über Ablaze Pharmaceuticals

Ablaze Pharmaceuticals ist ein pharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich zum Ziel gesetzt hat, Krebspatienten in China mit fortschrittlichen gezielten radiopharmazeutischen Therapien (TRT) zu helfen. Seit seiner Gründung hat Ablaze eine Partnerschaft mit RayzeBio, Inc. geschlossen, einem innovativen radiopharmazeutischen Unternehmen mit Sitz in San Diego, Kalifornien, um die exklusiven Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für eine Reihe von Produkten von RayzeBio im Großraum China zu erhalten. Durch die Nutzung der umfangreichen Geschäftserfahrung und des Netzwerks seines Teams in der grenzüberschreitenden Produktentwicklung sowie dem Abschluss von Verträgen strebt Ablaze danach, auf dem aufstrebenden TRT-Markt in China führend und der Partner der Wahl zu werden. Ablaze arbeitet dazu mit strategischen Geschäftspartnern sowohl in China als auch im Ausland zusammen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte



Kontakt

Eckert & Ziegler AG

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Deutschland

Karolin Riehle, Investor Relations / Jan Schöpflin, Marketing

karolin.riehle@ezag.de / jan.schoepflin@ezag.de

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138;



Ablaze Pharmaceuticals (Shanghai) Co.,Ltd

Unit 01-02, 17F, New Bund Center, 555 West Haiyang Road, Pudong New Area, Shanghai, China

Tel.: +86 (21) 61650788

www.ablazepharma.com



