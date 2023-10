KRONES - "Traders Dream" vs. Kollaps beim Aktienkurs

KRONES AG - WKN: 633500 - ISIN: DE0006335003 - Kurs: 91,050 € (XETRA)

Im ersten Quartal 2020 startete bei der Aktie von Krones eine steile Aufwärtstrendphase, die mit dem Ausbruch über das Hoch bei 99,60 EUR im November letzten Jahres fortgesetzt wurde und in der Spitze bis 120,30 EUR reichte.

Trendwende an Supportzone bei 87,00 - 90,10 EUR möglich

Nach einer bärischen, diamantförmigen Trendwende und dem Bruch besagten 99,60-EUR-Supports, fällt die Aktie derzeit weiter zurück und könnte in Kürze die Unterstützungszone zwischen dem früheren Hoch bei 90,10 EUR und dem 61,8% Retracement der gesamten Rallystrecke von Juni 2022 bis April 2023 erreichen. Dort verläuft zudem auch die langfristige Aufwärtstrendlinie.

Dieses mehrfache Unterstützungscluster könnte Käufer anlocken und zumindest im ersten Schritt für eine Erholung in Richtung 99,60 und 101,60 EUR sorgen. Eine nachhaltige Trendwende wäre allerdings erst bei Kursen oberhalb des früheren Zwischenhochs bei 101,60 EUR aktiviert und in der Folge ein Anstieg in Richtung 112,00 EUR wahrscheinlich.

Sollte die Aktie dagegen deutlich unter die Aufwärtstrendlinie bei aktuell rund 87,00 EUR fallen, kämen die Bären voll auf ihre Kosten und eine Ausweitung des Abwärtstrends dürfte bis zum Zwischentief aus dem September bei 78,00 EUR zurückführen.

Krones Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)