ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Deutsche Bank - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 12,30 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geldhaus habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er lobte vor allem die angekündigten zusätzlichen Ausschüttungen an die Aktionäre./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2023 / 14:08 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2023 / 14:15 / MESZ

