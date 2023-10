IRW-News: Outcrop Silver & Gold Corp.: Outcrop Silver & Gold nimmt am Precious Metals Summit Zurich teil

IRW-PRESS: Outcrop Silver & Gold Corp.: Outcrop Silver & Gold nimmt am Precious Metals Summit Zurich teil

Vancouver, British Columbia--(25. Oktober 2023) - Outcrop Silver & Gold (TSXV: OCG) (OTCQX: OCGSF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am Precious Metals Summit Zurich 2023 teilnehmen und dort am 13. November um 15:15 Uhr CET ein Live-Event zum aktuellen Stand des Unternehmens veranstalten wird.

Wir laden unsere Aktionäre und alle Interessenten ein, sich in den Live-Webcast einzuwählen, der über die Website des Organisators zugänglich ist: www.precioussummit.com.

Nach der Präsentation ist eine Aufzeichnung über die Website von Precious Metals Summit Conferences abrufbar.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72378/OutcropSilver_102523_DEPRcom.001.jpeg

Für weitere Informationen: https://www.precioussummit.com/event/2023-precious-metals-summit-zurich/

Über Outcrop Silver & Gold

Outcrop Silver ist derzeit mit der weiteren Erschließung der hochgradigen Silberlagerstätte Santa Ana befasst, wobei die Explorationstätigkeiten auf eine Erweiterung der aktuellen Mineralressource abzielen. Santa Ana wird durch ein hochgradig diszipliniertes und erfahrenes professionelles Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in Kolumbien weiter vorangebracht.

Über Precious Metals Summit Conferences:

Precious Metals Summit Conferences ist ein führender Organisator von Konferenzen für institutionelle Investoren, der dafür bekannt ist, professionelle Investoren, Portfoliomanager und Analysten der Verkäuferseite mit Erschließungs- und Explorationsunternehmen rund um den Globus zusammenzubringen. Die jährlich in Zürich und Beaver Creek stattfindenden Precious Metals Summits gelten weltweit als Spitzenveranstaltungen für Rohstoffinvestoren und wachstumsorientierte Unternehmen. Der Summit ist außerdem für das Management des offiziellen Programms der One on One Meetings der Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) in Toronto verantwortlich. Bitte besuchen Sie www.precioussummit.com für nähere Angaben.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Kathy Li

Vice President Investor Relations

7787832818

li@outcropsilverandgold.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte info@precioussummit.com oder besuchen Sie die Websites:

www.precioussummit.com

www.linkedin.com/company/precioussummit/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72378

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72378&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin= CA69002Q1054

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.