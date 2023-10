Aktien New York: Enttäuschung bei Meta belastet Stimmung an der Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Die überwiegend mit Technologiewerten bespickte Nasdaq-Börse in New York hat am Donnerstag an ihre deutlichen Vortagesverluste angeknüpft. Standardwerte hielten sich dagegen erneut relativ stabil. Im Fokus standen weitere Quartalsberichte großer US-Konzerne, die die Aktienkurse unterschiedliche Richtungen trieben. Und wieder einmal kamen Enttäuschungen vor allem aus dem Technologiesektor.

Im Blick stand zudem das überraschend starke Wirtschaftswachstum in den USA im dritten Quartal sowie die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, den Leitzins nach zehn Erhöhungen in Folge unverändert bei 4,5 Prozent zu belassen.

Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,17 Prozent auf 32 978,49 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,65 Prozent auf 4159,38 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 büßte 1,16 Prozent auf 14214,50 Zähler ein, nachdem er am Mittwoch bereits um 2,5 Prozent abgesackt war./ck/he